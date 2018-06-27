В Беларуси предлагают ввести налоговый вычет на медуслуги 6 27.06.2018, 15:54

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Социальный налоговый вычет будет происходить по подоходному налогу.

С такой инициативой выступил Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, сообщают в МНС. Это предложение обсуждалось на очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса, пишет tut.by.

Ввести налоговый вычет по подоходному налогу на медуслуги

— Основной посыл инициативы по предоставлению указанной налоговой льготы заключался в следующем: если простимулировать граждан, предоставив им право на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи, то это, в свою очередь, окажет стимулирующее воздействие на развитие платной медицины, обеспечит рост объемов ее услуг и сокращение бюджетных затрат на здравоохранение. При этом в качестве доводов неоднократно звучали ссылки на опыт других стран, в том числе Российской Федерации, — отмечают в МНС.

Напомним, сейчас в Беларуси существует только социальный налоговый вычет по заключенным договорам добровольного страхования медрасходов. По мнению представителя Белорусского союза предпринимателей Владимира Коявы, который присутствовал на заседании, эта льгота работает неэффективно.

По его мнению, если для пациентов за счет применения социального налогового вычета уменьшится цена на платные медицинские услуги, эффект от предоставления льготы будет колоссальный — повысится покупательская способность, увеличится количество пациентов, легализуется серый рынок в медицине, налоговая база увеличится, медицинские учреждения будут платить налоги до 20−30% с оборота и т.п.

— Вместе с тем, судя по горячей полемике, которую вызвало это предложение, не все так однозначно. На фоне прозвучавшего выступления возник ряд закономерных вопросов. Почему речь о социальном налоговом вычете по подоходному налогу идет лишь в отношении медицинской помощи, а не в комплексе с другими услугами, например, в сфере того же образования? — отмечают в МНС. — Каким образом просчитать эффективность применения предлагаемого социального налогового вычета? Почему только сектор платных медицинских услуг надо развивать за счет льготы? Опять же, если цена вопроса, за которым скрывается такой мощный потенциал, заключается всего лишь в 13% подоходного налога, то почему бы медицинским центрам, оказывающим платные услуги, не рассмотреть возможность адекватного снижения их стоимости, а не перекладывать это решение на государство?

— Работа нашей группы должна быть сконцентрирована на другом направлении. Никто не ставил перед нами задачу расширять налоговые льготы. У нас есть поручение Главы государства, наоборот, это оптимизировать. Поэтому давайте мы будем просто выполнять свою работу — работать над тем, что нам поручили: простота, удобство, совершенствование налогового администрирования", — сказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

В МНС отмечают, что вопрос о возможности расширения права физлиц на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи остался открытым.

«Решено предложить Министерству здравоохранения дать оценку поступившему предложению и представить необходимые данные в целях его дополнительного изучения», — поясняют в ведомстве.