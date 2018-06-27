Как есть сало с маслом и худеть 2 27.06.2018, 16:08

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Эксперты предлагают проверить эффективность кетогенной диеты на себе.

Высокожирная кетогенная диета только начинает набирать популярность, но уже многим людям удалось достичь желаемых результатов в похудении именно с ее помощью, пишет hronika.info.

Казалось бы, раньше все думали, что для быстрого избавления от лишних килограммов нужно, как минимум, голодать и реже подходить к холодильнику. Но теперь нам доступна кетогенная диета, включающая в себя много довольно жирных продуктов, отлично насыщающих и помогающих худеть.

Суть кетогенной диеты

Формула этой методики питания для обретения желанной фигуры выглядит следующим образом: углеводы - 10%, белки - 20%, жиры - 70%.

Несмотря на очень большое количество жиров, как может показаться на первый взгляд, диета действительно эффективна.

Разрешается есть такие продукты: любое мясо, сало, рыба, морепродукты, орехи, овощи, яйца, молочные и кисломолочные продукты с высоким содержанием жиров, твердый сыр, творог, все без исключения растительные масла и сливочное масло, кофе и чай.

Нельзя на кетогенной диете: сахар, зерновые, бобовые, фрукты, картофель, морковь, диетический творог, подливы и магазинные соусы.

Желательно, чтобы худеющий больше двигался в течение дня и пил не менее 1,5 литров очищенной минеральной воды без газа.

Также, авторы кетогенной диеты не советуют поздно ужинать, потому как жирные, а особенно - мясные, блюда долго усваиваются в желудочно-кишечном тракте. И если поесть прямо перед сном, то за ночь ваш организм не успеет отдохнуть, от чего утром вы будете себя неважно чувствовать.

Если соблюдать правила кетогенной диеты и при этом не переедать, то за неделю можно будет избавиться от 3-5 лишних килограммов. А у людей с большой массой тела процесс похудения будет еще более стремительным.