Появилось видео, как мужчина на Орловской стрелял в машину милиции 2 27.06.2018, 16:42

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Задержанный находится в Центральном РУВД Минска.

Вечером 26 июня милиция задержала 37-летнего минчанина, который из окна балкона своей квартиры на улице Орловской стрелял по машине. В социальных сетях пользователи опубликовали видео инцидента, пишет tut.by.

В сводке указали, что неизвестный гражданин из окна квартиры стрелял из пневматической винтовки по проезжающим мимо машинам, а также целился в проходящих граждан. Мужчину задержали, люди не пострадали, повреждены стекла машин.

После публикации заметки в редакцию позвонил брат задержанного. Он рассказал о том, что мужчина стрелял не по людям, а в милицейскую машину.

— Он немного сошел с ума. Последние полгода он был не в адеквате, агрессивным, думал, что за ним следят. Он не сказал, почему это сделал. У него была неприязнь милиции. «Психушку» мы ему не вызывали.

По словам брата, до этого случая в квартире оружия не было. Пневматическую винтовку мужчина купил только в день случившегося.

— Он позвонил в милицию сам и сказал, что будет стрелять только по милиции.

Задержанный находится в Центральном РУВД Минска.