Как жители разных страны представляют себе идеальную жизнь 27.06.2018, 17:10

У большинства людей в мире скромные представления об идеальной жизни.

Что бы вы попросили у джинна, готового исполнить все ваши желания? Кажется, любой не отказался бы стать здоровее, умнее, красивее и богаче. У большинства людей в мире скромные запросы, выяснили ученые, пишет журнал «Нож».

Люди в среднем хотят жить до 90 лет, что в некоторых странах лишь немного превышает ожидаемую продолжительность жизни. Когда участникам предложили помечтать о волшебной таблетке, гарантирующей им вечную молодость, они согласились, что тогда можно пожить до 120 лет. Что касается интеллекта, большинству хватило бы 130 баллов в тесте IQ — это результат умного человека, но не гения.

«Опрошенные стремились к положительным показателям, таким как здоровье и счастье, но не отказывались и от негативного опыта — им хватало 75 % позитива», — рассказал один из авторов исследования Мэттью Хорнси из Квинслендского университета в Австралии.

В первом опросе участвовали 2392 человека из Австралии, Чили, Перу, Китая, Индии, Японии, России и США. Их попросили оценить по шкале от 0 до 100 желаемые показатели здоровья, индивидуальной свободы, счастья, удовольствия, самооценки, а также продолжительности жизни, социального равенства, технологического прогресса и национальной безопасности.

Большинство участников остановились на отметке 70–80%. При этом испытуемые из восточных стран, которым близка философия холизма, были еще более скромны в желаниях.

Результаты повторились и во втором опросе с участием 5650 добровольцев из 27 стран.