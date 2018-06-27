Почему нельзя верить данным по коррупции в Беларуси 4 27.06.2018, 17:12

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У Генпрокуратуры и МВД совершенно разные цифры.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в интервью "СБ. Беларусь сегодня" рассказал, что в 2017 году учтено 1885 коррупционных преступлений, сообщает Еврорадио.

При этом у МВД другая статистика. Если посчитать все зарегистрированные преступления, подпадающие под понятие коррупционных, то получается 3985 зарегистрированных случаев коррупционного преступления.

Но при этом количество осуждённых за коррупцию в 2017 году — всего 694 человека. То есть почти в три раза меньше количества учтённых коррупционных преступлений.

Как так получается?

Заместитель начальника отдела информации Генпрокуратуры Дмитрий Брилёв объясняет, что разница в цифрах связана с тем, что единицы измерения у ведомств разные. Учтённые преступления — это те, по которым есть приговор суда или решение Следственного комитета, либо решение о прекращении уголовного дела с признанием состава преступления. А в МВД используют "зарегистрированные случаи преступления":

"У каждого ведомства не то чтобы разные методики подсчёта, но единицы измерения. У нас "учтённые коррупционные преступления", а у МВД — "зарегистрированные случаи преступления". У нас может быть одно преступление, а у них его могут зарегистрировать пять случаев. они регистрируют каждый факт противоправной деятельности", — объясняет Дмитрий Брилёв.

Следует, что все эти цифры существуют в каком-то статистическом вакууме. Они почти никак не пригодны для отображения борьбы с коррупцией. Ведомства используют разные единицы измерения, которые никак между собой не связаны. У МВД одни цифры, у Генпрокуратуры — другие, а осуждённых — третья цифра. Из этих показателей не становится очевидно, что происходит в стране с коррупцией.