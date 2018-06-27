Россия и США определили дату и место встречи Путина и Трампа 1 27.06.2018, 17:36

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Саммит пройдет «в третьей стране».

Россия и США согласовали время и место проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако объявят эту информацию только 28 июня. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров российского президента с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле, передает корреспондент РБК.

Объявление даты в четверг является результатом договоренности с американской стороной, уточнил он. По словам Ушакова, выбраны комфортные для обеих сторон время и место проведения саммита.

Предполагается, что на саммите Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию, рассказал Ушаков.

На встрече в Кремле Путин и Болтон обсуждали состояние двусторонних отношений, региональную проблематику с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северную Корею и ситуацию в связи с выходом США из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, рассказал Ушаков.

Тема санкций не затрагивалась, уточнил помощник российского лидера. Украина затрагивалась, с российской стороны было подчеркнута необходимость выполнения минских договоренностей, сообщил он. Тема возможного вмешательства России в американские выборы также обсуждалась коротко. Российская сторона заверила, что не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутриполитические процессы в США, сказал Ушаков.

По его словам, на саммите планируется принятие декларации, а сама встреча пройдет в «третьей» стране.

Ранее в СМИ сообщалось о возможности проведения встречи в Австрии или в Финляндии в середине июля. Дональд Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО (11-12 июля) и для совершения визита в Великобританию, который запланирован на 13-14 июля. После этого, 15 июля, Трамп может встретиться с Путиным, предполагали СМИ.