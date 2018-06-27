Reuters: Как Беларусь зарабатывает на российском сжиженном газе 27.06.2018, 17:54

Россия использует Беларусь как «черный ход».

Западные санкции в отношении Москвы и российские контрсанкции позволили Беларуси не только стать новой родиной для устриц и премиальных сыров, с импортом которых с переменным успехом борется российская таможня, но и превратиться в крупного экспортёра сжиженных углеводородных газов (СУГ) - в основном российских, говорится в статье Reuters, (перевод - ca-news.org ).

Напряженные отношения РФ с Украиной и Западом позволяют Минску лавировать между интересами Москвы и европейских стран, при этом извлекая дополнительную прибыль - и в качестве торгового посредника, и «чёрного хода» в единое таможенное пространство бывших советских республик, отмечает агентство.

В мае 2018 года Россия до рекордного уровня увеличила железнодорожный экспорт СУГ в Беларусь, которая впервые оттеснила с первого места Польшу, прежде основного получателя российского СУГ: 107.375 тонн против 86.220 тонн, показали данные трейдеров и статистики. Но за ростом поставок стоит не резкое увеличение спроса на газ в республике, а выгода от его реэкспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До середины 2017 года Беларусь занимала лишь четвертое место по поставкам СУГ из России сухопутным транспортом, уступая Польше, Украине и Финляндии.

Сжиженный углеводородный газ, более известный как пропан и бутан, используется в качестве автогазового топлива, популярного в Польше и на Украине, в коммунально-бытовом сегменте, для автономной газификации и в нефтехимии - в качестве сырья для производства полимерной продукции.

Стоимость тонны пропан-бутановой смеси в белорусском Бресте составляет сейчас $490-$500, по данным мониторинга Reuters.

Улица с двусторонним движением

Россия, которая обеспечивает Беларусь энергоносителями по ценам ниже европейских, в прошлом регулярно подозревала Минск в серых схемах реэкспорта углеводородов. Москва также регулярно вводит ограничения на поставки молочной и другой продукции из Беларуси, борясь с реэкспортом товаров, на которые распространяется действие российского продовольственного эмбарго.

Поставка российского СУГ стала еще одним способом пополнить белорусскую казну за счёт дружбы с Москвой.

Согласно статданным, железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь во втором полугодии 2017 года вырос на 60 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года до 56.000 тонн в месяц, в январе-мае 2018 года - еще на 41 процент, до 79.000 тонн в месяц. Среднемесячный экспорт СУГ из России в Беларусь в 2015 и 2016 годах составлял лишь около 20.000 тонн.

Беларусь, которая сама является нетто-экспортером СУГ, поставляя около 400.000 тонн в год, получаемые объемы российского сжиженного газа в дальнейшем реэкспортирует через собственные газонаполнительные станции (ГНС) на Украину, в Польшу и другие страны Восточной Европы.

Украинский вектор

Российские производители СУГ начали использовать реэкспортную схему через Беларусь со второй половины 2017 года, после введения Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) РФ дополнительной процедуры получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России на Украину с 1 мая прошлого года.

С мая 2017 года и по настоящее время спецразрешение ФСТЭК на поставки СУГ из России на Украину, по данным трейдеров, получил только один крупный производитель - Роснефть, который стабильно поставляет напрямую на Украину в среднем около 40.000 тонн СУГ в месяц.

Другие крупные производители предпочли поставки через белорусские газонаполнительные станции (ГНС), в основном в Витебской области Беларуси - по данным статистики, на станцию Витьба приходится более 75 процентов всех отгрузок из РФ в Беларусь.

«Российские компании либо регистрируют здесь (в Беларуси) фирму, либо работают через белорусские компании, чтобы таким образом обходить санкции. То есть это позволяет им поставлять (СУГ) на Украину», - говорит источник Reuters в отрасли.

По его данным, основной объём реэкспортируемого газа проходит через ГНС компании Трансэкспедиция. В Трансэкспедиции отказались от комментариев.

При этом реэкспорт российского СУГ не вредит поставкам газа белорусского производства в соседние страны, считают участники рынка.

«Для и тут выгода простая: они получают немножко дополнительных денег. Налоги, всякие маржи и так далее. Белорусские поставки (на экспорт) это не подрывает, потому что собственно белорусские поставки не сократились, рынок достаточный, на всех хватает», - утверждает собеседник Reuters.

Роль Беларуси в поставках СУГ за пределы ЕАЭС за последний год существенно трансформировалась.

Так, если во втором полугодии 2017 года белорусские ГНС использовались российскими производителями как газораспределительные хабы в основном для поставок на рынок Украины, то в первом полугодии текущего года акцент отгрузок изменился в связи с активизацией крупнейшего экспортера СУГ из РФ - Сибура, использующего, по данным трейдеров, эти ГНС для реэкспорта сжиженного газа в Польшу и другие страны Восточной Европы.

Если в период 2015-2016 годов и в первой половине 2017 года отгрузки Сибура на станцию Витьба в Беларуси носили эпизодический характер и не превышали 1.500 тонн в месяц, то во втором полугодии 2017 года они стали регулярными и вышли на уровень 15.000 тонн в месяц, а в январе-мае текущего года достигли 32.000 тонн в месяц.

В Сибуре отказались комментировать рост поставок в Беларуси.