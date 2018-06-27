Арина Соболенко победила 15-ю ракетку мира на турнире в Великобритании 27.06.2018, 17:59

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка впервые вышла в четвертьфинал турнира серии «Премьер».

Белоруска Арина Соболенко взяла верх над Элисе Мертенс из Бельгии в матче 3-го круга турнира в Великобритании — 7:5, 2:6, 7:6, пишет «Прессбол».

Напомним, в поединке 1-го круга Соболенко была сильнее американки Саши Викери, во 2-м раунде белоруска превзошла шестую сеяную турнира немку Юлию Гергес.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Барбора Стырцова (23 ВТА) — Каролина Плишкова (7).

Nature Valley International (WTA Premier, $852,564, Истборн, Великобритания). 3-й круг

Арина Соболенко (45 ВTA, Беларусь) — Элисе Мертенс (15 ВTA, Бельгия, 9) — 7:5, 2:6, 7:6