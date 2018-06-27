В Южном Судане подписано долгосрочное мирное соглашение 27.06.2018, 18:16

Президент самой молодой африканской страны и лидер повстанцев договорились о прекращении огня.

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар на торжественной церемонии в столице Судана Хартуме в среду, 27 июня, подписали соглашение о прекращении огня, передает DW.

Эта договоренность "вступает в силу в течение 72 часов", сообщил министр иностранных дел Судана ад-Дирдири Мухаммед Ахмед.

По его словам, соглашение состоит из шести пунктов и предусматривает, в частности, освобождение военнопленных.

Посредник - президент Судана

Переговоры между конфликтующими сторонами Южного Судана проходили на протяжении последних дней в Хартуме, посредником выступал суданский президент Омар аль-Башир. Как отмечает dpa, ранее стороны южносуданского конфликта уже заключали соглашения о перемирии, но затем нарушали их.

Вооруженный конфликт в самой молодой африканской стране разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир, являющийся представителем народности динка, уволил относящегося к народности нуэр вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. С начала гражданской войны погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов обратились в бегство. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.