В Беларуси быки нападают на людей

В Беларуси быки нападают на людей6
- 27.06.2018, 18:54
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В Слуцком районе в один день зафиксировано два случая нападения.
Страшные ЧП произошли в Слуцком районе Минской области.
Первый случай нападения быка на человека зафиксирован 24 июня в деревне Ячево. Животное напало на пенсионера, у того - множественные серьезные травмы.
Второе происшествие случилось в этот же день: около 8 часов в Слуцкий РОВД поступило сообщение от заведующей фермы в деревне Маяк, где обнаружили труп 54-летнего сторожа, сообщает БелТА.
Рассматриваются разные версии произошедшего. По одной из них, погибшего смертельно ранил бык. Каким образом животное смогло выбраться из специального загона - в данный момент выясняется.