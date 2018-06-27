В Беларуси быки нападают на людей 6 27.06.2018, 18:54

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В Слуцком районе в один день зафиксировано два случая нападения.

Страшные ЧП произошли в Слуцком районе Минской области.

Первый случай нападения быка на человека зафиксирован 24 июня в деревне Ячево. Животное напало на пенсионера, у того - множественные серьезные травмы.

Второе происшествие случилось в этот же день: около 8 часов в Слуцкий РОВД поступило сообщение от заведующей фермы в деревне Маяк, где обнаружили труп 54-летнего сторожа, сообщает БелТА.

Рассматриваются разные версии произошедшего. По одной из них, погибшего смертельно ранил бык. Каким образом животное смогло выбраться из специального загона - в данный момент выясняется.