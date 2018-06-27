Южная Корея сенсационно не пустила Германию в плей-офф ЧМ-2018 15 27.06.2018, 19:03

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Южная Корея победила действующих чемпионов мира со счетом 2:0.

Сборная Германии не вышла в плей-офф ЧМ-2018 в России.

В последнем матче группового этапа немцы проиграли со счетом 0:2 команде Южной Кореи, голы были забиты на 3-й и 6-й добавленных минутах. Германия набрала три очка в трех матчах.

В плей-офф из группы F вышли Швеция и Мексика. В последнем матче группового этапа они встречались друг с другом, шведы выиграли со счетом 3:0.