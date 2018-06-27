Половина российских ученых заявили о желании эмигрировать 5 27.06.2018, 19:11

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Россия остается неспособной конкурировать за таланты на мировом рынке труда.

Большинство профессионалов из наукоемких и высокотехнологичных отраслей считают для себя лучшим выбором переезд на работу за рубеж.

Такой вывод содержится в исследовании Boston Consulting Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов из РФ, включая как самих специалистов, так рекрутеров, занимающихся наймом сотрудников, передает finanz.ru.

Хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) - это "цифровые таланты", отмечает BCG: специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

57% из них - это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59%.

Среди развитых стран российские специалисты в массе предпочитают Германию: туда уезжает 11,84% эмигрантов. Еще 7,25% покидают РФ в направлении Израиля, 2,07% едут в Швейцарию. От 1,2% до 1,5% выбирают Францию, США, Бельгию и Великобританию.

Желания вернуться у уехавших в Западную Европу, как правило, не возникает - готовы снова работать в России, если поступит такое предложение, лишь 6% эмигрантов.

В качестве причин отъезда люди называют более высокую зарплату, приобретение трудового опыта, более высокий уровень жизни и расширение карьерных возможностей.

В топ-10 факторов также попали "экономическая нестабильность в родной стране" и "более высокое качество государственных услуг" за границей, в том числе в сферах здравоохранения, образования и ухода за детьми.

По сравнению с 2014 годом Россия поднялась на 5 строчек в рейтинге привлекательности для специалистов (до 25-го места). Но этот результат - отражение миграции из стран СНГ, где карьерные возможности и качество жизни уступают российским, отмечает директор в московском офисе BCG Александр Шудей.

Ни Россия, ни Москва пока не могут конкурировать за таланты на мировом уровне, констатирует он: "самые лучшие специалисты хотят переехать за границу, рассчитывая улучшить свои карьерные перспективы и качество жизни", что " может создать сложности как для компаний, так и для страны в целом в условиях цифровой трансформации экономики".

По данным РАНХиГС, ежегодно из РФ в развитые страны уезжают 100 тысяч человек. Эта цифра получена на основе статистики принимающих стран, и она почти в 7 раз превышает официальный показатель от Росстата (15,5 тысячи человек в год).

Каждый третий уезжает за новыми знаниями - на учебу в аспирантуру или магистратуру. Примерно четверть едут работать, из них 50% получают так называемую Blue card для квалифицированных специалистов.