Возле ресторана «Поедем поедим» автомобиль наехал на Леонида Кулакова 10 27.06.2018, 19:21

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Леонид Кулаков

У активиста «Европейской Беларуси» повреждена нога и сломана рука.

Вечером 27 июня на активиста «Европейской Беларуси», который регулярно принимает участие в пикетах возле ресторана «Поедем поедим», Леонида Кулакова наехал автомобиль. О происшествии «Радыё Свабодзе» рассказал сопредседатель БХД Павел Северинец.

Позже стало известно, что у активиста сломана рука.

«Две девушки подъехали к ресторану на автомобиле «Тойота»и, не снижая скорости, хотя видели пикетчиков, попытались проехать на территорию ресторана. Хотя тут знак висит - всего 5 километров в час. Автомобиль буквально въехал в пикет и сбил Леонида Кулакова с ног. У него повреждена нога и рука содрана до крови. Пикетчики вызвали скорую и ГАИ. Сейчас с водителем разбираются сотрудники ГАИ, а Леониду Кулакову оказывают помощь медики», - рассказал Павел Северинец.

Леонид Кулаков принимает участие в акциях в защиту Куропат в течение июня. Сотрудники ГАИ ранее составили на Кулакова несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Что происходит в Куропатах?

Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор.

За это время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 30 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения, пригласили президентов Германии, Польши, Австрии и Израиля приехать в урочище. Но ресторан, построенный в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий, продолжает работать.

Свое мнение о том, нужен ли в Куропатах ресторан, высказали Алексиевич, Прокопеня, Израилевич, Знак и другие известные люди.

20 июня политик Павел Северинец побывал на личном приеме у замминистра культуры Яцко, где поднял вопрос конфликта вокруг ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. По словам Северинца, чиновники Минкульта растеряны, они не знают, что делать с ситуацией в Куропатах.