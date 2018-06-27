Санкции США сделают «Северный поток-2» экономически бессмысленным 2 27.06.2018, 19:50

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Глава Восточного комитета немецкой экономики заявил о возможной убыточности российского газопровода.

Российский трубопровод Северный поток-2 может потерять экономический смысл, если США введут против него санкции. Об этом заявил директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью DW.

"Если американцы все-таки введут санкции в отношении Северного потока-2, а такая возможность есть по американскому законодательству, принятому прошлым летом, то тогда, конечно, участие западных партнеров - покупателей газа, фирм, которые финансируют этот проект - окажется крайне рискованным. В таком случае будет утерян экономический смысл этого проекта", - заявил он.

При этом Харм выразил мнение, что остановить строительство проекта невозможно. "Еще, правда, нет разрешения Дании на строительство этого газопровода. Но даже если Дания разрешения не даст, есть альтернативный маршрут в обход ее территориальных вод. Так что он будет построен в любом случае. Но проблема может возникнуть с будущей его эксплуатацией и продажей газа", - не исключил Хармс.

Восточный комитет немецкой экономики объединяет фирмы, ведущие бизнес в России и других странах бывшего СССР и Восточной Европы.

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против выступают страны Балтии, Украина, Польша, Дания и США.