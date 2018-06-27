Нелегалов под видом футбольных болельщиков переправляли из Беларуси в ЕС 2 27.06.2018, 20:15

К организации нелегального канала причастен гражданин Бангладеш.

К его организации, по информации правоохранителей, причастен гражданин Бангладеш. Мужчину задержали 27 июня. Во время личного обыска у него обнаружено 3 тысячи долларов и 3,8 тысячи евро – это деньги, которые ему заплатили за «услуги», передает kp.by.

Переправлять нелегалов вне пунктов пропуска на белорусской границе иностранцу помогали земляки, рассказал начальник второго отдела третьего управления ГУБОПиК Александр Азаров. Двух из них задержали.

Один подельник находился в Москве. Он покупал билеты на футбольные матчи ЧМ-2018, по которым мигранты оформляли ID-карты болельщиков и законно прибывали на территорию России. Не посещая матчи, «фанаты» переправлялись в Беларусь.

Другой фигурант отвечал непосредственно за отправку нелегалов из нашей страны в Евросоюз. Его задержали в Поставском районе Витебской области: вместе с четырьмя мигрантами он пытался пересечь границу с Литвой, сообщили в МВД.

По информации милиции, сейчас в Москве могут находиться около 100 граждан Бангладеш, которые с помощью задержанных прибыли под видом футбольных болельщиков и в последующем намеревались незаконно попасть в Евросоюз. Все обстоятельства сейчас выясняются.