Украинская разведка: В Азовское море зашли 40 российских боевых катеров 27.06.2018, 20:18

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Для демонстрации усиления своего присутствия в Азовском море РФ перебросила даже два малых ракетных корабля из Каспийского моря.

В Азовское море в последнее время зашли около 40 боевых судов, принадлежащих России. Об этом в эфире "5 канала" сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает gordonua.com.

"Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня, по данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления", – сказал он.

По словам представителя ГУР, Россия взяла под контроль все морские пути к портам Бердянска и Мариуполя.

"Они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море, и всю прибрежную зону в Азовском море... Количество судов, подлежащих осмотру со стороны РФ, увеличивается", – отметил Скибицкий.

18 мая Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб. Ограничения коснулись той части моря, которая расположена ближе к Запорожской и Донецкой областям Украины. Запрет действовал до 23 мая.

Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.