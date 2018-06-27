В Беларуси выросло число тех, кто живет на $50 в месяц и меньше

В Беларуси выросло число тех, кто живет на $50 в месяц и меньше2
- 27.06.2018, 20:28
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Больше всего тех, кто ежемесячно располагает такой небольшой суммой, проживает в Гомельской и Могилевской областях.
В Беларуси, по официальной статистике, сокращается число людей, которые живут за чертой бедности — они ежемесячно располагают суммой меньше бюджета прожиточного минимума (203,4 рубля в первом квартале этого года). При этом выросло число тех, кто располагает половиной этой суммы и меньше. Tut.by посмотрел, в каком регионе больше всего людей, которые живут на половину БПМ (101,7 рубля) и меньше.
На конец марта в Беларуси проживало 9 миллионов 484,3 тысячи человек. За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения, или около 531 тысячи человек. Годом ранее — 5,8%, или около 551 тысячи человек.
И если в целом число бедняков за год сократилось, то число тех, кто ежемесячно располагает суммой в половину БПМ и меньше, увеличилось: с 0,2%, или около 19 тысяч человек, в первом квартале прошлого года до 0,3%, или около 28,5 тысячи человек, в нынешнем году.
Тех, кто живет на половину БПМ и меньше, по официальной статистике, нет в Минске и двух областях — Гродненской и Брестской. Больше же всего тех, кто ежемесячно располагает такой небольшой суммой, проживает в Гомельской — 1,1% населения, или почти 15,6 тысячи человек, а также в Могилевской — 0,4%, или 6,3 тысячи человек.
Среднедушевые располагаемые ресурсы по регионам в январе-марте 2018 года, в %
|Регион
|всего за чертой бедности
|из них меньше половины БПМ
|из них от половины до полного БПМ
|Гомельская область
|8,1
|1,1
|6,9
|Гродненская
|4,9
|0
|4,9
|Могилевская
|7,5
|0,6
|6,9
|Минск
|1,5
|0
|1,5
|Минская
|5,3
|0,2
|5,1
|Брестская
|8,4
|0
|8,4
|Витебская
|7,1
|0,4
|6,7
|по стране
|5,9
|0,3
|5,6