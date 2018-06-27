Беларусь голосовала против наделения ОЗХО правом устанавливать виновных в химатках 1 27.06.2018, 21:09

Несмотря на протест Беларуси, России, Сирии и Ирана, британский проект по расширению мандата ОЗХО был принят.

В среду, 27 июня, страны — участницы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняли британский проект по расширению мандата организации, наделив ее правом устанавливать виновных в химических атаках. Об этом сообщил постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на своей страничке в Twitter. По его словам, предложенный Лондоном проект поддержали 82 страны, еще 24 — выступили против, передает РБК.

До сегодняшнего дня специалисты ОЗХО были уполномочены проводить только техническую экспертизу по установлению самого факта применения химического оружия, мандат организации не предусматривал определения исполнителей химатак.

Британская делегация предлагала проголосовать за проект еще во вторник, однако из-за возражений России, Сирии и Ирана голосование отложили на 24 часа. Главы делегаций трех стран потребовали дополнительно обсудить британские предложения до голосования.

На следующий день, в среду, пять стран — Венесуэла, Иран, Беларусь, Казахстан и Бурунди — предприняли попытку исключить наделение ОЗХО обвинительными функциями. Каждая из этих стран вынесла на голосование свои поправки в проект Лондона. Однако усилия пятерки не увенчались успехом — все пять поправок были отклонены. При этом число стран, проголосовавших против каждого из этих пяти предложений, в три раза превышало число поддержавших поправки государств. О результатах голосования по поправкам пятерки, которое велось в закрытом режиме, сообщал на своей страничке в Twitter постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон. Китай и Россия также подготовили совместный проект по расширению мандата ОЗХО, но затем отозвали его в пользу проекта, предложенного Бурунди.

26−27 июня в Гааге проходит специальная сессия Конференции стран — участников Конвенции о запрещении химического оружия, созванная по инициативе Великобритании для обсуждения расширения полномочий ОЗХО.

Доводы сторон

Проект расширения полномочий ОЗХО был предложен Лондоном в начале июня этого года. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пояснил тогда, что наделение ОЗХО дополнительным правом называть ответственных за использование химоружия необходимо «государствам для борьбы с угрозой химического терроризма».

Поводом для внесения британского проекта по реформированию ОЗХО стал инцидент с предполагаемым отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Британии утверждают, что за покушением на Скрипалей стоит Россия. Москва свою причастность к инциденту отрицает. Результаты исследований экспертов ОЗХО подтвердили выводы Лондона о типе использовавшегося отравляющего вещества. Однако, как и эксперты из британской лаборатории Портон-Даун, сотрудники ОЗХО не назвали место происхождения этого вещества.

Дополнительные функции ОЗХО, по мнению Лондона, нужны и для установления исполнителей химатак в Сирии, ответственность за которые западные страны возлагают на правительство Сирии во главе с президентом страны Башаром Асадом. Дамаск и Москва отрицают использование сирийской армией химического оружия против населения и обвиняют вооруженную оппозицию в провокациях.