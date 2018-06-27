Возбуждено дело в отношении главы «Би энд Би иншуренс» 27.06.2018, 21:23

Агентство входило в топ-10 самых крупных страховщиков страны.

Прокуратура города Минска 25 июня возбудила уголовное дело в отношении гендиректора ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», которое ранее входило в топ-10 самых крупных страховщиков страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Дело открыто по ч. 2 ст. 233 УК – незаконная предпринимательская деятельность, и начато по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции столичного ГУВД.

Как напоминают в пресс-службе, с 11 апреля 2018-го белорусское Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

Однако в нарушение законодательства гендиректор компании организовал работу по дальнейшему привлечению к страхованию автотранспортных средств новых клиентов путем составления и подписания допсоглашений к ранее заключенным полисам.

Оперативники выявили 294 факта принятия сотрудниками ОАСО на страхование новых объектов путем внесения изменений и дополнений в действующие и заключенные до приостановления действия лицензии договоры страхования.

Гендиректор осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, в результате которой нелегально получил доход на сумму свыше 170 тысяч рублей, поясняется в сообщении пресс-службы ГУВД.

Теперь ему может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.