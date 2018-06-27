Украина и Беларусь демаркуют границу в Чернобыльской зоне 1 27.06.2018, 21:56

В следующем году начнется демаркация белорусско-украинской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает МИД Украины после заседания совместной демаркационной комиссии.

«Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с радиационным загрязнением территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и взаимодействия в отношениях между нашими государствами», — заявили в ведомстве.

Стороны утвердили план демаркации государственной границы между странами на 2018−2026 годы. Отмечается, что финансовую и техническую помощь окажет Евросоюз.

Год назад президент Украины Петр Порошенко заявил о скором завершении демаркации белорусско-украинской границы.

Напомним, что демаркационные работы направлены на то, чтобы и Беларусь, и Украина получили международно признанную государственную границу. В ноябре 2014 года правительство утвердило положение о демаркации границы с Украиной. Сообщалось, что процесс переноса государственной межи с карты на местность, который стартовал в 2014 году, займет около 8 лет. Протяженность границы Беларуси с Украиной — 1084 километра.