Трамп не ждет от встречи с Путиным конкретных результатов 7 27.06.2018, 22:14

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Дональд Трамп

Встреча президентов США и РФ начнется с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов.

Администрация США не рассчитывает на то, что на встрече главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина удастся достичь конкретных результатов, поскольку Путин и Трамп "слишком долго не встречались". Об заявил в среду, 27 июня, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Москве после встречи с Путиным, передает DW.

По его словам, Трамп уверен, что проведение американо-российского саммита находится в интересах национальной безопасности США. Время и место встречи в верхах будут объявлены одновременно в США и России в четверг, 28 июня, указал Болтон. По его мнению, еще до саммита состоятся переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Путин и Трамп встретятся в третьей стране

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча на высшем уровне состоится в третьей стране, что удобно как для России, так и для США. Она начнется с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, указал Ушаков.

Наблюдатели полагают, что с Путиным Трамп встретится в ходе своего европейского турне в середине июля. Пока в планах его поездки значатся участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а также визит в Великобританию 13 июля. Австрийские СМИ ранее сообщили, что президенты США и России могут встретиться в Вене 15 июля.

Сам Дональд Трамп сообщил позднее 27 июня журналистам, что встреча может состояться в Хельсинки после саммита НАТО. По его словам, он намерен обсудить с Путиным ситуацию в Украине и войну в Сирии.