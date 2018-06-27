Соболенко на турнире в Истборне сыграет с 7-й ракеткой мира 1 27.06.2018, 22:20

Арина Соболенко

Белоруска встретится с чешкой Каролиной Плишковой 28 июня.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-е место в рейтинге WTA) на турнире в Истборне (Великобритания) сыграет с 7-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, передает euroradio.fm.

Плишкова пробилась в 1/4 финала после победы над соотечественницей Барборой Стрыцовой (23) — 6:3, 6:4.

Соболенко вышла в четвертьфинал раньше, она одолела в 1/8 финала 15-ю ракетку мира Элизе Мертенс из Бельгии — 7:5, 2:6, 7:5.

В 1/16 финала белоруска выиграла у 13-й ракетки мира Юлии Гёргес из Германии — 1:6, 6:4, 6:4.

Матч Соболенко — Плишкова назначен на ближайший четверг, 28 июня.