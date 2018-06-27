В Беларуси массово увольняют людей с работы 3 27.06.2018, 22:37

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Фото: bymedia

В госсекторе убытки по всем фронтам.

Увеличение реэкспорта нефти из России в этом году способствует стабильности белорусского рубля и сдерживает рост цен. Но за позитивными цифрами не скроется дальнейшее ухудшение дел в целом государственном секторе экономики: убыточных предприятий все больше, их задолженность увеличивается, а как следствие – очередной виток безработицы.

Работа стоит, но и с работой проблем нет. Хотя цифры свидетельствуют об обратном. Последний месяц выдался худшим на рынке труда в этом году. По данным Белстата, в мае уволили на 30 тысяч человек больше, чем взяли на работу.

Из-за крепостной контрактной системы некоторые не могут сами уволиться. А потому большинство уволенных – пенсионеры, утверждают независимые профсоюзы.

Продолжение – в видеоматериале «Белсата».