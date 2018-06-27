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Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2018

  • 27.06.2018, 23:04

За бортом группы E остались Сербия и Коста-Рика.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с первого места в группе E. В матче заключительного тура группового этапа бразильцы победили команду Сербии со счетом 2:0.

В другом матче группы Е Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой. Матч завершился со счетом 2:2.

В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре. Команда Швейцарии в первом раунде плей-офф сыграет со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге.


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