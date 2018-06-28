Семь патентов Facebook, которые изменят наше будущее 28.06.2018, 7:32

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Соцсеть действительно хочет знать о нас все.

Издание LIGA.net публикует перевод колонки The New York Times о самых будоражащих патентах социальной сети.

Facebook подал тысячи патентных заявок с момента выхода на IPO в 2012 году. Одна из них описывает использование фронтальных камер для анализа ваших выражений лица и определения того, скучаете ли вы или удивляетесь тому, что видите в своей ленте. Другая предполагает использование микрофона вашего телефона, чтобы определить, какое телевизионное шоу вы смотрите. Еще придуманные системы догадываются, как скоро вы выходите замуж, предсказывают ваш социально-экономический статус и следят, сколько вы спите.

Обзор сотен патентных заявок Facebook показывает, что компания рассматривает возможность отслеживания почти всех аспектов жизни своих пользователей: где вы находитесь, с кем проводите время (независимо от того, находитесь ли вы в романтических отношениях), о каких брендах и политиках вы говорите. Компания даже пыталась запатентовать метод предсказания, когда умрут ваши друзья по соцсети.

Facebook неоднократно заявлял, что его патентные заявки не должны восприниматься как признаки будущих планов продуктов. “Большинство технологий, описанных в этих патентах, не были включены ни в один из наших продуктов и никогда не будут”, - сказал в электронном письме Аллен Ло, вице-президент и заместитель генерального юриста Facebook, глава подразделения интеллектуальной собственности.

В совокупности патенты Facebook демонстрируют приверженность делу сбора личной информации, несмотря на широко распространенную критику в отношении политики конфиденциальности компании и обещание ее руководителя сделать ее лучше.

“Патентный портфель - это карта того, как компания думает о том, куда идут ее технологии”, - говорит Джейсон М. Шульц, профессор права в Нью-Йоркском университете.

Ниже - семь заявок Facebook на патенты, которые показывают, как компания планирует собирать и использовать вашу личную информацию.

1. Чтение отношений

В одной патентной заявке - Определение статуса отношений пользователей системы социальных сетей - обсуждается предсказание того, находитесь ли вы в романтических отношениях. Для этого описывается использование различной информации: например, сколько раз вы посещаете страницу другого пользователя, количество людей на картинке вашего профиля, а также процент друзей противоположного пола.

2. Классификация личности

Другая - Определение характеристик личности пользователя из сообщений и характеристик системы социальных сетей - предлагает использовать ваши посты и сообщения для опеределения личностных качеств. В ней описывается оценка степени экстраверсии, открытости или эмоциональной стабильности. А затем использование этих характеристик для выбора новостей или объявлений для показа.

3. Прогнозирование будущего

Следующая заявка - Предсказание жизненных изменений членов социальной сети. Она описывает использование ваших постов и сообщений в дополнение к транзакциям и местоположению вашей кредитной карты. Это делается с целью предсказать, когда, вероятно, произойдет крупное событие жизни, такое как рождение, смерть или выпускной экзамен.

4. Идентификация камеры

Патент Сопоставление камер с пользователями системы социальных сетей рассматривает анализ изображений для создания уникальной “подписи” камеры с использованием дефектных пикселей или царапин на объективе. Эта подпись может быть использована для выяснения, знаете ли вы того, кто загружает снимки, сделанные на вашем устройстве, даже если вы ранее не не были связаны. Это может быть также использовано для угадывания “близости” между вами и другом - на основе того, как часто вы используете одну и ту же камеру.

5. Прослушивание среды

Следующая патентная заявка - Корреляция данных потребления мультимедиа с пользовательскими профилями. Она исследует использование вашего телефонного микрофона, чтобы идентифицировать телевизионные шоу, которые вы наблюдали - и была ли отключена реклама. Он также предлагает использовать электрический образец помех, созданных вашим телевизионным кабелем питания, чтобы угадать, какое шоу идет.

6. Отслеживание режима

В другой патентной заявке - Уведомление об отклонении от распорядка - обсуждается отслеживание вашей еженедельной программы поведения. И отправка уведомлений другим пользователям, если произошли отклонения от процедуры. Кроме того, патент описывает использование местоположения вашего телефона среди ночи, чтобы установить, где вы живете.

7. Определение привычек

В патенте - Статистика непрерывного отслеживания местоположения - предлагается сопоставить местоположение вашего телефона с местоположениями телефонов ваших друзей, чтобы определить, с кем вы чаще всего общаетесь. Он также предлагает отслеживать, когда ваш телефон находится в неподвижном положении, чтобы отслеживать, сколько часов вы спите.

В некоторых случаях компании подают патенты с упреждающей целью - чтобы обойти своих конкурентов по новой технологии, даже если не намерены ее использовать. Хотя это может иметь место для некоторых патентов Facebook, многие из них представляют новые способы сбора, анализа и использования личной информации и упаковки для рекламодателей - процесса, который необходим для бизнес-модели компании. В первом квартале 2018 года почти 99% доходов Facebook приходилось на рекламу.

Пока Facebook продолжает собирать личную информацию, мы должны быть осторожными - ведь ее можно использовать для целей более коварных, чем целенаправленная реклама, утверждает Дженнифер Кинг, директор по защите прав потребителей в Центре интернета и общества в Стэнфордском юридическом училище. Включая влияние на выборы или манипулирование эмоциями пользователей. “Это может иметь реальные последствия”, - говорит она.

Другие технологические компании также подали тревожные патентные заявки. Например, браслеты Amazon для отслеживания сотрудников склада и плюшевого медведя Google, оснащенного камерой и микрофоном.

Но с более чем 2 миллиардами активных пользователей, большинство из которых делятся своими мыслями и чувствами на платформе, Facebook собирает наши личные данные в беспрецедентном масштабе. “Это вряд ли изменится, - говорит Шива Вайдхинатан, профессор медиа-исследований в Университете Вирджинии. Я не видел никаких указаний о том, что Facebook изменил свое обязательство смотреть все, что мы делаем, записывать все, что мы делаем, и использовать все, что мы делаем”.