В Иране горит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод 1 28.06.2018, 7:39

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В результате ЧП пострадали шесть человек.

На юго-западе Ирана на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане произошел масштабный пожар. В результате ЧП пострадали шесть человек.

Шесть человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в иранском портовом городе Абадан, сообщает Tasnim.

Двое пострадавших доставлены в больницу с сильными ожогами.

Спасатели пытаются локализировать пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

Абаданский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире. Он действует с 1912 года.