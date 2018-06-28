В Иране горит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

В Иране горит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод1
- 28.06.2018, 7:39
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В результате ЧП пострадали шесть человек.
На юго-западе Ирана на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане произошел масштабный пожар. В результате ЧП пострадали шесть человек.
Шесть человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в иранском портовом городе Абадан, сообщает Tasnim.
Двое пострадавших доставлены в больницу с сильными ожогами.
Спасатели пытаются локализировать пожар. Причины возгорания пока неизвестны.
Абаданский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире. Он действует с 1912 года.