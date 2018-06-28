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В Иране горит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

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  • 28.06.2018, 7:39
  • 1,357
Архивное фото TREND.AZ

В результате ЧП пострадали шесть человек.

На юго-западе Ирана на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане произошел масштабный пожар. В результате ЧП пострадали шесть человек.

Шесть человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в иранском портовом городе Абадан, сообщает Tasnim.

Двое пострадавших доставлены в больницу с сильными ожогами.

Спасатели пытаются локализировать пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

Абаданский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире. Он действует с 1912 года.


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