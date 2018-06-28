Саммит ЕС и шанс для Меркель 28.06.2018, 7:50

Ангела Меркель

Фото: grushevskogo5.com

Сегодня в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза.

Этот саммит может стать последней возможностью для канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) достичь на уровне ЕС международного решения проблемы беженцев. Если этого не случится, министр внутренних дел ФРГ намерен на свой страх и риск урегулировать ситуацию национальными мерами, пишет DW.

Речь идет о беженцах без документов или уже зарегистрированных в одной из других стран ЕС, в частности в Италии, но продолжающих движение на север в надежде получить убежище и зацепиться в Германии. Глава немецкого МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) твердо намерен уже со следующей недели закрыть для таких мигрантов южную границу ФРГ, если в ближайшие дни в рамках ЕС не будут приняты меры, имеющие аналогичный немедленный эффект.

Беженцы должны оставаться в первой стране ЕС, где они оказались

Министр ссылается на формально остающийся в силе, но фактически замороженный Дублинский регламент. В соответствии с ним беженцы обязаны просить убежище и дожидаться рассмотрения своего ходатайства в той стране, в которой они впервые оказались на территории Евросоюза. Попасть с юга в Германию можно только транзитом через какое-либо другое государство ЕС. Учитывая же наплыв мигрантов, национальные власти на южной периферии Евросоюза оказались просто не в силах "переваривать" весь их поток. А страны Вышеградской четверки (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия) вообще не хотят принимать у себя беженцев.

Но Дублинским же регламентом аргументирует свои доводы и канцлер. Да, говорит, Меркель, рассматривать заявления беженцев должны власти Италии (или Греции, Франции, Испании, Болгарии, Мальты), но, прежде чем вернуть их туда, полагается провести предусмотренную регламентом проверку и получить согласие властей первой - транзитной - страны на реадмиссию мигранта.

Еврокомиссия поддерживает позицию Меркель

В противостоянии канцлера и министра внутренних дел, грозящего развалом правящей коалиции в Германии, Еврокомиссия поддерживает позицию Ангелы Меркель. Это подтвердил корреспонденту DW ее высокопоставленный представитель. В Брюсселе понимают сложность ситуации, в которой оказались страны ЕС из-за миграционного кризиса 2015-2016 годов, и необходимость ее менять. Но Дублинский регламент формально остается в силе, а потому, сказал дипломат, принятие мер, на которых настаивает Зеехофер, стало бы нарушением законодательства ЕС.

У Еврокомиссии есть свой план, реализация которого, считают в Брюсселе, позволит - хоть и не в ближайшие дни и часы, но в недели и месяцы - взять под контроль, упорядочить и радикально сократить приток нелегальных иммигрантов в страны ЕС еще до реформы Дублинского регламента, но что уйдет очень много времени.

"Причалы беженцев" в портах ЕС

План содержит две модели, которые могут применяться и в комбинации. Первая предусматривает эвакуацию беженцев, взятых на борт в нейтральных водах Средиземного моря, в лагеря, которые при содействии ООН уже есть или создаются на территории североафриканских государств - в Египте, Алжире, Тунисе, Марокко и Ливии. В этих лагерях чиновники Еврокомиссии проводили бы отбор беженцев, имеющих основания просить убежище в ЕС, а экономическим мигрантам помогали бы вернуться на родину. Брюссельский собеседник DW в этой связи отметил, что, вопреки расхожему мнению, сотрудничество с ливийской пограничной охраной оказалось вполне эффективным, и из Ливии уже сейчас возвращаются домой многие беженцы.

Сложнее с теми, кто успевает переплыть Средиземное море и достичь территориальных вод одной из страны ЕС. Даже если ясно, что речь идет об экономических беженцах, каждое ходатайство об убежище полагается рассматривать в установленном Дублинским регламентом порядке. Можно ли предотвратить распространение этого потока мигрантов по странам Европы?

Можно, отвечают в Брюсселе, если создать в нескольких портах средиземноморских стран ЕС так называемые "причалы беженцев". Изначально это - идея Италии, до берегов которой беженцам ближе всего. Свое нежелание принимать их Рим наглядно продемонстрировал, запретив заход в итальянские порты кораблей с мигрантами на борту. Еврокомиссии фактически не оставалось иного выхода, как пойти навстречу Италии и предоставить мореходному ведомству в Риме право перенаправлять суда с беженцами в порты других стран.

В "причалах беженцев" мигрантам пришлось бы дожидаться итогов рассмотрения их ходатайств об убежище. Смысл такие припортовые лагеря имеют только в том случае, если их обитатели будут находиться взаперти. Но дипломаты Еврокомиссии не хотят рассуждать на эту тему, отмечая, что о деталях еще предстоит договориться.

Реформа всей системы предоставления убежища в ЕС

В дальнейшем Еврокомиссия планирует реформировать всю систему предоставления убежища в странах ЕС. С пятью из семи ее предложений на этот счет в принципе согласны все партнеры. Это, в частности, стандартизация критериев предоставления убежища и социальных норм для беженцев, создание полноценного иммиграционного агентства ЕС, модернизация дактилоскопической картотеки.

Спорными остаются пока квоты на расселение мигрантов по странам ЕС и правовые возможности обжаловать отказ в предоставлении убежища. Но если хотя бы пять из семи предложений на предстоящем саммите ЕС пройдут, то, как сказал корреспонденту DW представитель Еврокомиссии, Ангела Меркель сможет подать это и как ее собственное достижение. Кроме надежды на достижение компромисса в рамках Евросоюза, у нее есть еще шанс договориться с отдельными его странами.

Вопрос в том, удовлетворит ли это министра внутренних дел Германии.

Оценивать итоги саммита ЕС Хорст Зеехофер будет в воскресенье, 1 июля, на заседании правления своего Христианско-социального союза, пока входящего в состав правительственной коалиции Ангелы Меркель. Высокопоставленный чиновник ведомства федерального канцлера многозначительно напоминает в этой связи о том, что в свое время Италия проводила контроль на своих северных границах, препятствуя движению нелегальных мигрантов в Германию через Швейцарию.