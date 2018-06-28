В России задержали главу карельского «Мемориала» 28.06.2018, 7:59

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Фото: kareliyanews.ru

Историка Юрия Дмитриева арестовали «по новому уголовному делу».

В Карелии задержан руководитель местного отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрий Дмитриев. Об этом «Новой газете» сообщили дочь историка Екатерина Клодт и его адвокат Виктор Ануфриев.

«Он ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых. Там незадолго до его первого ареста умерла его приятельница, он говорил, что хочет посмотреть, сделали ли ей памятник, — рассказала Клодт. — Он ездил вместе с подругой со двора. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в ИВС (изолятор временного содержания. — Ред.). Они отнеслись к нему нормально, разрешили купить еды».

Знакомая Дмитриева, с которой историк находился в поездке, позвонила его дочери в 20:30. В это же время на сайте телеканала НТВ появилась новость, что Юрий Дмитриев «собирался уехать в Польшу», а в его машине был чемодан с вещами. Дочь историка опровергает эти сведения: «По словам папиной знакомой, у них была сумка с чистыми вещами, чтобы переодеться после работы на кладбище и зайти в монастырь».

В апреле историк Юрий Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Дмитриеву инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждает, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

14 июня оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии. В заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали и которое было сделано уже после решения суда первой инстанции (экспертиза, проведенная во время следствия в 2017 году, установила, что своими действиями Дмитриев не причинил ребенку никакого вреда). Дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами».

Поехав в Вилгу и Олонец, Юрий Дмитриев якобы формально нарушил подписку о невыезде из Петрозаводска. Такую меру пресечения ему избрал Верховный суд Карелии.

Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1997 году он бнаружил Сандармох — место расстрела и захоронения более 9 тысяч человек во время Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.