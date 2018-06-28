Греф рассказал, что будет с «Экс-Кемпински» в центре Минске 7 28.06.2018, 8:08

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Герман Греф

Фото: ТАСС

Здание у Белгосцирка, которое изначально планировалось как гостиница, будет достроено в течение года.

Об этом по итогам встречи с Лукашенко 27 июня сообщил журналистам председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, передает БелТА.

«Вопрос, который мы рассмотрели (получили поддержку Лукашенко) — это достройка большого комплекса зданий здесь, в центре Минска, которые нам достались в результате, к сожалению, того, что проект не был реализован, кредит не был возвращен. Мы сегодня договорились о параметрах, в которых мы в течение года полностью реализуем этот проект», — сказал Герман Греф.

«Мы сегодня договорились о том, что перепрофилируем его в офисный центр. Центральное здание будет использовано Сбербанком под переезд нашего белорусского банка — «БПС-Сбербанка». Оставшийся комплекс зданий будет использован под строительство: на верхних этажах — суперсовременного офисного здания, а нижние этажи будут использованы под магазины, кафе, рестораны», — рассказал он.