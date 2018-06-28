Защитник гродненских водителей: А я и дальше буду помогать людям отстаивать свои права 1 28.06.2018, 8:31

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Анатолий Мышкевич

Фото: svaboda.org

Анатолий Мышкевич рассказал, как власти пытались сделать из него «депутата» и «миллионера».

После того, как водитель гродненского автобусного автопарка спрыгнул с моста, его коллеги стали выступать против тяжелых условий труда и нарушений их прав работодателем. Автобусный парк стал гасить протест работников. На защиту водителей тогда встал Анатолий Мышкевич, активист профсоюза РЭП, руководитель гражданской инициативы «Гародня». Права водителей тогда удалось отстоять в суде. Теперь преследования коснулись самого активиста.

Анатолий Мышкевич рассказал praca-by.info о том, что к нему на работу приезжала милиция, чтобы опросить его по факту заявления: предположительно, мать одного из работников автопарка, которого защищал Анатолий, заявила о том, что в одной из статей активист «написал про нее неправду».

Как рассказал сам активист, сотрудники милиции, опросив Анатолия Мышкевича в рамках административной проверки, позвонили через несколько дней и сказали, что его нужно опросить еще раз, но уже в качестве проверки по уголовному делу.

Анатолий Мышкевич объяснил, почему у матери человека, которого он защищал, возникли к нему претензии:

– Руководство автопарка и гродненские чиновники с самого начала дела гродненского автобусного парка пытались ввести людей в заблуждение. Убеждали работников автопарка, что я пытаюсь сделать на них себе имя, чтобы стать «депутатом», говорили, что я миллионы заработаю на них в этом деле. Гродненских журналистов, которые писали о деле автопарка, пытались убедить в том, что им давали комментарии не водители, а подставные лица, которым я хорошо плачу «из своих миллионов». В итоге увидели, кто из нас лгал: в «депутаты» я так и не баллотировался, и не собирался этого делать, миллионов пока тоже не нажил: жду, что руководство автопарка расскажет, где их забрать.

Активист подчеркивает, что как только дело доходило до суда, вопрос решался в пользу работников: или суд становился на сторону водителя, или наниматель шел навстречу:

– «Подставные лица», которым я «платил хорошие деньги из своих миллионов», все-таки оказались работниками автопарка и отсудили с нашей помощью у предприятия компенсации почти по 3 000 рублей.

Анатолий Мышкевич не испуган проверкой и, возможно, возбужденным уголовным делом:

– Автобусный парк все-таки нашел способ мне отомстить. Пусть проверяют. А я и дальше буду помогать людям отстаивать свои права.