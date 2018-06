Китай замещает путинскую администрацию на Дальнем Востоке 7 Александр Немец, kasparov.ru

Происходит интеграция или вторжение?

Книга называется "The growth of China and the prospects of eastern regions of former USSR" ("Рост Китая и перспективы для восточных регионов бывшего СССР"). Автор – ваш покорный слуга, доктор экономики Александр Немец (Аlexandr Nemets). Книга была издана издательством Edwin Mellen Press, известной нью-йоркской издательской фирмой, в начале 1996 года. Естественно, книга зарегистрирована в Библиотеке Конгресса, Есть она и в университетских библиотеках.

Книгу эту я написал на русском в 1994 году. Затем, в 1995 году, когда работал "guest researcher" в Humphrey Institute (Институт Хамфри, Университет Миннесоты), перевел ее на английский. Добрые люди в Университете помогли ее опубликовать. В основу книги легли результаты моих "путешествий" на Восток в 1989-93 годах, которые включали Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хэйхэ (напротив Благовещенска), Маньчжурия (на границе с Читинской областью) и даже Пекин. Использовал я также многочисленные печатные источники на русском, английском, китайском языках (Интернета в РФ в те годы не было, а в Америке в 1995 году я только учился им пользоваться).

Сама книга невелика по объему, примерно 110 страниц, но я постарался на ее страницах дать главные прогнозы и обосновать их. Получилось примерно следующее:

– Сила Китая (ВВП, Совокупная Национальная Мощь), уже немаленькая, в ближайшие годы продолжит быстро расти. При этом у Китая большие экономические планы в отношении российского Дальнего Востока (РДВ) и Восточной Сибири. Китаю нужно местное сырье и рынки сбыта!

– Восточные регионы России очень слабы, и очевидно, будут и дальше слабеть. Москва им не защита, а Пекин и Харбин рядом. Харбин уже подготовил "большой план развития экономики и инфраструктуры Северо-Восточной Азии", с центром в Харбине, и с восточными регионами РФ в качестве подчиненных единиц.

– Практика 1992-94 года (многое я видел своими глазами) показала: в конце 1991 года китайское присутствие на Дальнем Востоке РФ и в Восточной Сибири напрочь отсутствовало, а уже к концу 1994 года китайское экономическое влияние в этих регионах стало очень значительным. Число китайцев в этих регионах явно превысило 100 тысяч человек.

– Экономическая интеграция восточных регионов РФ в Китай в ближайшие годы, видимо, является неизбежной. Более глубокая интеграция РДВ и Восточной Сибири в Китай также возможна. Китай проводит с этой целью большую работу, в частности, не считаясь с затратами, создает современную транспортную систему, с центром в Харбине, идущую ко всем важным точкам границы Китая с РФ.

Зачем я сейчас рассказал об этой книге, опубликованной 22 года назад? Затем, что предсказания этой книги сбываются или уже сбылись.

События развивались не так быстро, как я предполагал. В начале 2000-х годов Россия "начала вставать с колен", и китайцы в России это сразу же почувствовали на себе. Их стали чаще высылать и гораздо интенсивнее грабить (взятки, официальные поборы и конфискации, прямые хищения).

В 2005-2008 годах, когда цена нефти достигла максимума, китайцам в восточных регионах России пришлось совсем несладко (детали опускаю). Но вот настал август 2008 года, в короткий срок мировые цены на нефть упали в несколько раз, доходы Москвы резко сократились. Вот Москва и вспомнила о Китае. Дела китайцев в восточных регионах РФ улучшились.

А совсем интересно стало после февраля 2014 года, когда Москва оказалась под западными санкциями. Перепуганный Путин помчался спасаться к "злому товарищу Си Цзиньпину". В мае 2014 года в Пекине Китай и Россия подписали соглашение – после 20-летних переговоров начатых еще в 1994 году! – о строительстве газопровода мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год из Восточной Сибири (Ковыкта) в Китай.

Одновременно начались переговоры по предоставлению Китаю разнообразных концессий, включая право на вырубку леса в ДВР и Восточной Сибири.

К концу 2014 года имела место новая "нефтяная катастрофа", и в какой-то момент за доллар давали больше 80 рублей. Кстати, именно в декабре, после такой девальвации рубля, цены в РФ на многие товары оказались существенно ниже китайских. И сотни тысяч китайцев ("красных туристов") хлынули в Россию. А в китайских магазинах появились такие экзотические товары как "русская мука" и "байкальская вода" в бутылках. Кстати, именно в этот момент, в конце 2014 – начале 2015 года, даже обывателям в восточных регионах России стало понятно, насколько обогнал Китай Россию по уровню развития.

В 2015 году нефтяные цены продолжали падать, санкции Запада против РФ становились все тяжелее. Эти тренды усилились в 2016 году, а в 2017 и первые месяцы 2018 года улучшения дел в РФ не произошло. Надо ли удивляться, что китайцы получили полную свободу рук в восточных регионах РФ.

В 2016 году в этих регионах послышался "писк" местного населения на ютюбе (другие информационные источники рассматривать не будем): "нас китайцы обижают, Путин защити!". В 2017 году этот писк превратился в рев: "Спасите!"

А что там происходит в реальности? Я не пытался "лезть вглубь", ограничился информацией с многих десятков роликов ютюба, расписывающих "китайское вторжение от Владивостока до Иркутска". Основные направления "вторжения" таковы:

– Путинская "вертикаль власти" уже не работает в Бурятии, Забайкальском крае (бывшая Читинская область), Амурской области, южной части Хабаровском края, Приморском крае. Все эти регионы были потеряны Китаем в период 1650-1861 году (Аргуньский договор, Пекинский договор). Де-факто Китай эти регионы возвращает, явно с согласия Кремля.

– Высшей властью ("центрами силы") в этих регионах являются крупные китайские фирмы, государственные и частные (и те и другие контролируются правительством Китая), с оборотами в миллиарды долларов. Эти фирмы занимаются крупномасштабной вырубкой леса (в самом Китае вырубка леса в 2017 году была запрещена!), разнообразной торговлей... и всем чем хотите.

– Максимальное недовольство местного населения вызывает вырубка леса китайцами "за бесплатно". В 2015-17 годах китайские фирмы получили в аренду буквально за гроши, на 49 лет (по сути – насовсем) по меньшей мере, 4 миллиона (по другим данным 8 миллионов) гектаров леса в перечисленных регионах. Теперь они беспощадно этот лес вырубают, обрабатывают "с помощью комплексов-роботов" и вывозят в Китай. Тратятся китайцы (очень умеренно) только на взятки (чисто формально) еще функционирующим местным властям и гэбистам.

Чтобы подробно все это описать потребуются сотни страниц. А если коротко, то похоже, китайцы отъели хвост у путинского монстра-крокодила. Неужели в путинском хозяйстве все настолько прогнило, и распад России уже начался?

