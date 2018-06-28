В Иране вспыхнули антиправительственные демонстрации 2 28.06.2018, 8:34

Фото: ILNA

Владельцы малого бизнеса и другие группы населения недовольны инфляцией и спадом экономики.

В столице Ирана вновь прошли антиправительственные демонстрации – самые массовые с 2012 года, сообщает «Голос Америки».

Протестующие, многие из них – владельцы мелких частных бизнесов – требовали улучшения экономических условий. Перед этим, в воскресенье, хозяева ювелирных лавок и магазинов мобильной связи в столице объявили забастовку. Они, в частности, выражают недовольство по поводу непомерной инфляции. Курс иранской валюты – риала – сильно упал: на черном рынке за один доллар США сейчас дают около 90 тыс. риалов.

На фотографиях в социальных сетях, подлинность которых была подтверждена службами новостей «Голоса Америки», засняты горящие мусорные баки в тегеранском районе Лалех-Зар. Часть видеоматериалов была выставлена на сайте YouTube заграничной общественной иранской группой Iran Kargar.

Отмечается, что накануне, в понедельник, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Беспорядки были отмечены и в городах Керманшах на западе и Шираз на юге страны.