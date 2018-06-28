В Беларуси все-таки сократят отпуск по уходу за ребенком? 1 28.06.2018, 8:47

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Политика, направленная на повышение рождаемости, оказалась неэффективной.

Количество жителей Беларуси за последние 28 лет уменьшилось примерно на семь процентов. И это при том, что власти постоянно призывают увеличивать численность населения естественным путем. Вопрос только в том, как это делать, если отпуск по уходу за ребенком собираются сократить, говорится в репортаже «Белсата».

Согласно статистике, с 1990 года население стран Восточной и Южной Европы стабильно снижается как по естественным причинам, так и благодаря миграции. В то же время Западная Европа набирает вес. Лидер – Ирландия: количество ее жителей увеличилось на 36 процентов за 27 лет! Беларусь же потеряла около семисот пятидесяти тысяч человек, или 7 процентов населения.

«Политика, направленная на повышение рождаемости, у нас не очень эффективна, притом что достаточно дорогая для нашей страны. Ведь она ориентирована на патриархальную модель семьи, а у нас модель семьи уже меняется, большинство женщин работают и хотели бы каким-то образом совмещать карьеру и воспитание детей, а вот низкое количество детских садов этому мешает», – утверждает академическая директор «BEROC» Екатерина Борнукова.

И вот на таком фоне власти обсуждают сокращение отдыха на уход за ребенком – до двух лет вместо нынешних трех.

«Те женщины, которые хотят выйти из отпуска раньше, делают это и без сокращения официального срока. Ведь можно нанять няньку, например. Те, у кого есть возможность воспользоваться услугами родственников, мужа или кого-то еще, у кого есть амбиции работать, они это делают и без государства, без его помощи», - говорит молодая мать Дарья Сопронецкая.

Детям не хватает садиков

Однако не каждый может позволить себе няню, так как ее услуги стоят в среднем 300 долларов в месяц. А с поднятием пенсионного возраста уменьшается количество свободных от работы дедушек и бабушек.

Ежегодно в Беларуси рождается около ста тысяч детей. Соответственно, чтобы уменьшить на год отпуск на уход за ребенком, нужно 100 тысяч дополнительных мест в детских садах и яслях - для двухлеток. Вместо чуть более четырехсот тысяч детей, которые ходят в садики сейчас, их станет около пятисот тысяч. Тем временем количество дошкольных учреждений в Беларуси каждый год уменьшается: с 2000 года их закрыли более 600, осталось около трех тысяч восьмисот на всю страну.

«Часть детских садов закрыта на капремонт. Есть густонаселенные районы, в которых просто сложно это сделать - нужно возить ребенка на другой конец города. Поэтому очевидно, что мест в детских садах не хватает», - отмечает Дарья Сопронецкая.

Услуги же частных детских садов в Минске стоят около пятисот долларов в месяц - неподъемная сумма для абсолютного большинства белорусских семей. То же касается и медицины - попасть к некоторым детским врачам в государственные больницы можно только через несколько месяцев после обращения. А некоторые специалисты вообще в Беларуси отсутствуют. Частная медицина же по карману далеко не всем. Как в таких условиях уменьшать декретный отпуск - непонятно.