Борис Желиба: Рубль стоит существенно меньше, чем два за доллар 1 28.06.2018, 8:58

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Покупательная способность белорусов намного ниже.

Жить в Минске – очень дешево. По крайней мере, так утверждает очередной международный рейтинг жизни в столицах мира, сообщает «Белсат».

Но означает ли это, что жить в белорусской столице лучше, чем, скажем, в Нью-Йорке, Токио или Сингапуре? И может, в целом белорусы зря жалуются на низкие зарплаты?

Очередной рейтинг, на который не знаешь, как сразу и реагировать. Международное агентство «Мерсер» опубликовало цены жизни в 209 столицах по всему миру. На первом месте оказался Гонконг, на втором – Токио, затем Цюрих, Сингапур, Сеул. А вот белорусская столица попала на 202 место. Дешевле, чем в Минске, жить только в семи столицах, в том числе в постсоветских Бишкеке, Ташкенте и Тбилиси. Что же до наших соседей, то там столичная жизнь дороже в разы.

За точку отсчета в исследовании приняли американский Нью-Йорк, а за единицу измерения - доллар США. Рейтинг используется многими правительствами и крупными компаниями для защиты своих работников, которые работают за границей. Но насколько он корректен на самом деле?

«Нужно учитывать покупательную способность населения. У нас зарплаты по сравнению с другими европейскими странами, скажем, просто очень низкие. Мы уже который год стараемся выйти на 500 долларов в эквиваленте. Ну и, соответственно, если невысокие зарплаты - сравнительно невысокие будут и цены», - говорит профессор экономики Борис Желиба.

При этом пусть гамбургер, пара джинсов или поход в кино в Нью-Йорке или Берлине и стоят дороже, чем в Минске, но приобрести их американец со средним заработком в пять тысяч долларов или немец с четырьмя тысячами евро могут в своих столицах несравнимо больше. Ну а уже в Минске они подавно могут чувствовать себя королями. А потому, советует профессор экономики Борис Желиба, следует обращать внимание на другие методы сравнения.

«Есть еще такой подход: ППС, паритет покупательной способности. Тут уж дешевые страны будут подтягиваться за счет низких цен. Видимо, наш рубль, по паритету покупательной способности, будет не два рубля за доллар, а существенно меньше - скажем, полтора, а может даже и рубль за доллар», - полагает Желиба.