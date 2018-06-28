закрыть
28 июня 2018, четверг, 9:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Путин разрешил блокировать кредитки россиян

  • 28.06.2018, 9:10
Владимир Путин

Банк может делать это без согласия клиента.

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Данным документом банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.

При проведении сомнительных финансовых операций банк должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется незамедлительно.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.

5 июня закон был принят Государственной Думой, 20 июня одобрен Советом Федерации. Он вступит в силу через 90 дней после публикации.


популярное за неделю

Мнение

Мы — настоящие!
Мы — настоящие! Ирина Халип
Между империей и цивилизацией
Между империей и цивилизацией Виктор Шендерович
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко