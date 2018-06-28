Леонид Судаленко: В стране, вероятно, дефолт 28.06.2018, 9:16

Рисунок: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Власти не в состоянии платить пенсии.

После инициативы о поднятии пенсионного возраста в России о такой возможности заговорили в белорусском «парламенте». В частности, вчера министр труда Ирина Костевич отличилась новым скандальным заявлением о том, что «60 лет для мужчины – не возраст».

Стоит отметить, что данный «тренд» еще в 2016 году задал сам Лукашенко, заявив, что «в 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет».

Означает ли это, что не только женщин, но и мужчин в Беларуси ждет внеочередное повышение пенсионного возраста? Сайт Charter97.org решил обратиться за комментарием к известному правовому инспектору труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леониду Судаленко:

- Естественно, если упомянутый Лукашенко и Костевич «60-летний мужик» живет в Дроздах, то он как-раз может работать и в 60 лет, и в 70 лет. Чиновница же, когда выступала в «палатке» и говорила про «не возраст», то кивала в сторону сидящих в зале мужчин. Так вот, хочу сказать, что эти мужчины ничего в жизни тяжелее телефонной трубки не поднимали.

А давайте возьмем человека, живущего в сельской местности, который ежедневно тяжело работает, к примеру, на земле, а не просто просиживает штаны в «палатке». Сельчане не то что в 60 лет, они к 50-ти годам теряют все свое здоровье. Плюс многие от безысходности употребляют алкогольные напитки низкого качества, что также сказывается.

Не лучшая ситуация и у работников заводов. Возьмем даже наш «Гомсельмаш». На работающих там мужчин, к сожалению, невозможно смотреть. Люди очень быстро выгорают. Поэтому говорить о том, что в Беларуси 60-летние мужчины - все «здоровые, как кони», может только живущий в Дроздах.

- Пойдут ли белорусские власти, вдохновившись примером российских коллег, на новое повышение пенсионного возраста?

- Знаете, если правительство не видит никаких иных возможностей для улучшения экономической ситуации и выплаты пенсии по возрасту мужчинам в 60 лет, то в стране, вероятно, возник дефолт. Правительство, видимо, отказывается от своих обязательств. В начале повысили пенсионный возраст до 63 лет, а сейчас уже подготавливаются к тому, чтобы увеличить до 65. Очевидно, что правительство работает не в интересах простых граждан и это порождает массовое недовольство.

Естественно, наш независимый профсоюз не согласен с намерениями властей. Сегодня в Беларуси продолжительность и качество жизни в разы отличается от этих показателей в Европе. Повторюсь, отодвигая пенсионный возраст — власти отказываются от своих обязательств. Более того, молодежь теряет всякое желание работать для пенсии, которую, весьма вероятно, она никогда не получит. То есть, абсолютно отсутствует мотивация для работы.

На мой взгляд, правительству нужно смотреть не на Восток, а на Запад. Вводить страховую накопительную систему, чтобы после смерти человека его пенсию могла унаследовать семья. Ведь, в принципе, это деньги, отложенные на завтрашний день. Почему после смерти они достаются государству, а не семье умершего пенсионера? Это тоже важный вопрос. Поэтому, подчеркну, ежели проводить реформы, то по-европейски, а не всем под одну гребенку начислить 300 рублей пенсии и выживайте на них как хотите.

Много вопросов вызывают и специальные пенсии. Вероятно, в демократической стране, военные и сотрудники милиции засуживают повышенной пенсии, но она, в любом случае, не должна в разы отличаться от пенсии обычного гражданина.

Еще один важный аспект - пенсии госслужащих. Кто сказал, что они должны получать в пять раз больше, чем получают рядовые пенсионеры? А ведь именно так и происходит. Хочется спросить, откуда берутся средства? Из каких начислений они себе позволяют шикарные пенсии? В стране средняя пенсия - 300 рублей, а у бывшего госслужащего - больше 2 тысяч рублей. Не секрет, что деньги берутся их бюджета. Так вот, почему рабочие люди должны содержать армия пенсионеров-экс-госслужащих, которые себя очень щедро наделили, пользуясь властью?

В общем, как видите, одни вопросы, на которые не хватает ответов. Подводя итог вышесказанному скажу, что если 60-летний белорусский мужчина отработал десятилетия на предприятии или земле, то он потерял здоровье. Увеличивать для него пенсионный возраст на пять лет, как минимум, несправедливо. Заявления чиновников - это заявления лукавого. «Палаточники» - здоровы, они не перенапрягаются. Чиновникам полезно было бы поехать в сельскую местность и посмотреть на простых работяг. На руки и лица этих людей.

- Вы помогаете обманутым «пенсионной реформой» рабочим добиваться пенсии?

- На данный момент есть два дела, за которые я взялся: помогаю слесарю-инструментальщику «Гомелькабель» Анатолию Поплавному, который достигнув возраста 60 лет потребовал от районной администрации назначения пенсии по возрасту. По новым правилам ему ее начислят только через полтора года. Анатолий с этим не согласен и намерен дать бой правительству.

В профсоюз также обратился литейщик металлов и сплавов «Калинковичского ремонтно-механического завода» Руслану Метлицкому. Он шесть лет отработал во вредных условиях труда, что дает ему право выйти на шесть лет раньше на пенсию. К сожалению, управление соцзащиты калинковичского райисполкома в назначении пенсии ему отказало. Они заявили, что из-за «пенсионной реформы» он должен выйти на пенсию в 56 лет. То есть, через два года, но дело в том, что через два года, пенсионный возраст снова увеличится. Руслан не желает терять два года пенсии, потому что заработал ее своим здоровьем в горячем цеху.

В общем, мы намерены создать прецедент, которым в случае успеха смогут воспользоваться и другие, не получившие пенсию в 55 и 60 лет пенсионеры. Пойдем в суд, посмотрим, что скажет сначала районный судья, а потом областной и Верховный. Я считаю, что, как минимум, по этому вопросу должны высказаться и председатели Верховного и Конституционного судов. Почему они остаются в стороне от таких важных для всех белорусов вопросов?

- Может, властям стоит поискать другие способы пополнения бюджета, чем отбирать последнее у пенсионеров?

- Естественно, правительство должно заниматься экономической ситуацией в стране: привлекать инвестиции, добиваться роста ВВП, создавать рабочие места, стараться обеспечить достойную зарплату. Чтобы нам не сулили «по пятьсот», а люди могли зарабатывать в разы больше. Не тем правительство занимается, ох, не тем.