Математики установили, что каждый человек бывает только в 25 местах 6 28.06.2018, 9:35

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Изображение: Strelka Institute for Media, Architecture and Design / flickr.com

Люди постоянно балансируют между любопытством и ленью.

В любой момент времени люди регулярно посещают максимум 25 мест. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Human Behaviour, кратко о ней рассказывает сайт Лондонского городского университета.

Математики проанализировали данные о передвижении 40 000 человек, собранные в ходе четырех исследований. Добровольцы вели разный образ жизни и жили в разных странах мира.

Исследование показало, что люди постоянно открывают для себя новые места. Они переезжают в новый дом, находят новый любимый ресторан, начинают посещать новый бар или переходят в другой спортзал.

Однако количество регулярно посещаемых мест за определенный период постоянно составляет 25. Если в список добавляется новое место, то одно из «старых» мест исчезает. Правило продолжает действовать и в случае пересчета по частоте посещения или по его длительности.

— Люди постоянно балансируют между любопытством и ленью. Мы хотим исследовать новые места, но также хотим возвращаться туда, где нам понравилось, — рассказал доктор Андреа Барончелли из Лондонского городского университета, один из авторов работы. — Мы регулярно посещаем фиксированное количество мест, и это происходит не из-за нехватки времени. Это может быть связано с другим пределом — количеством активных социальных взаимодействий, которые мы можем поддерживать.

Новое исследование связано с работами профессора Робина Данбара, который установил, что у каждого человека есть максимальное количество устойчивых социальных связей — 150 контактов. Адреа Барончелли и его коллеги считают: те, кто посещает много мест, чаще заводят много друзей. Ранее эту связь никто не исследовал.