Зеехофер готов предложить «мирный план» Меркель 28.06.2018, 9:44

Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

При этом глава МВД Германии не исключил, что при определенном раскладе оставит свой пост.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) надеется на успешное разрешение миграционного спора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Об этом он заявил вечером в среду, 27 июня, в эфире телешоу Maischberger общественно-правовой телерадиокомпании ARD, сообщает dw.com.

"Я в значительной степени уверен, что мы решим" эту проблему, действуя "разумно и сохраняя авторитет обеих сторон", отметил он. "Не могу вам этого гарантировать, однако твердая воля для этого наличествует", - добавил политик.

По словам Зеехофера, он рассчитывает, что выход из положения будет предложен на саммите 28-29 июня в Брюсселе. "Есть ожидания и надежда, что на европейском уровне найдутся решения", - подчеркнул глава МВД, выразив уверенность, что это избавит Германию от необходимости действовать в одиночку. В противном случае дальнейшая стратегия будет выработана 1 июля на заседании партийного руководства, добавил он.

"Убеждения важнее должности"

При этом Зеехофер не исключил, что при определенном раскладе, в том случае, если ситуация будет противоречить его политическим позициям, он оставит свой пост. Иногда "убеждения важнее должности", подчеркнул политик.

Конфликт по беженцам разгорелся в июне между ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и баварской ХСС, председателем которой является министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), по одному из 63 пунктов плана МВД по ограничению притока беженцев. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. Он требует, чтобы страны въезда беженцев в ЕС принимали их обратно.

В преддверии выборов в ландтаг

Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким государствам, как Греция и Италия. Глава правительства ФРГ настаивает на европейском решении проблемы. Социал-демократы в этом вопросе поддерживают Меркель.

По мнению наблюдателей, упрямство главы Христианско-социального союза, с которым он настаивает на своей инициативе, может быть связано с грядущими в октябре выборами в баварский ландтаг. Здесь правящая партия ХСС рискует недосчитаться части голосов, которые могут достаться правым популистам из "Альтернативы для Германии" (АдГ), резко критикующим миграционную политику Меркель.