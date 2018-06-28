Переселит ли Лукашенко Кобякова в двухкомнатную квартиру? 14 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

28.06.2018, 9:52

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Андрей Кобяков

Премьер-министр сделал удивительное заявление о строительной отрасли.

— Важнейшим стратегическим направлением развития строительного комплекса является наращивание экспорта строительных услуг и его дальнейшая диверсификация. Но без роста производительности труда, модернизации производства, снижения затрат и перехода на использование цифровых технологий мы не сможем конкурировать на внешних рынках, повышать уровень и качество жизни населения. Нужны четкие и понятные, а главное, обоснованные показатели эффективности строительной отрасли, — заявил премьер-министр Андрей Кобяков во время обсуждения стратегии развития строительной отрасли на 2018-2030 годы.

Слова главы правительства удивляют и настораживают одновременно. Во-первых, если воспринимать их буквально, то можно прийти к следующим неутешительным выводам: производительность труда в данной отрасли низкая, само производство устарело, оно затратное и требует модернизации. И при этом отрасль работает в отсутствие четких критериев эффективности.

И что удивительно — сам премьер-министр с июня 2013-го возглавляет рабочую группу по проблемным вопросам в строительной отрасли. К слову, в состав группы вошли представители администрации Лукашенко, комитетов госконтроля и госбезопасности, МВД, Минстройархитектуры, Госкомимущества, строительных и проектных организаций.

Давайте вернемся на пять лет назад и вспомним, как власти решали эти самые проблемные вопросы.

Летом 2013-го звучало много критических заявлений о ситуации в строительстве. Приведем несколько цитат.

— Никуда не годится, что производительность труда белорусских строителей значительно ниже среднеевропейского уровня. Что касается ссылок на нехватку трудовых ресурсов, то ответ прост: если будете нормально работать — качественно и производительно, то и заработки получатся достойные, и вопросов с нехваткой рабочих рук на стройках не возникнет. (Из заявлений Лукашенко на совещании по вопросам развития жилищного строительства, 4 июня). На том же совещании правитель выражал обеспокоенность «откровенными провалами в ходе модернизации домостроительных комбинатов».

— Ситуация в строительстве не просто настораживает, а складывается критической. И не только потому, что у строителей недостаточные объемы, вопрос в том, что какое направление ни возьми — в строительстве полный обвал, начиная от неудовлетворенности граждан сроками, качеством и стоимостью строительства и заканчивая той коррупцией, в которой погрязла вся отрасль. (Из выступления Лукашенко на совещании с рабочей группой по проблемным вопросам строительной отрасли, 14 июня 2013-го).

В декабре 2013-го правитель провел общенациональное совещание по вопросам строительной отрасли, пояснив, почему была выбрана именно эта сфера: «Потому что, во-первых, очень много нареканий людей в ее адрес. А во-вторых, действительно здесь накопилось столько негатива, что для его преодоления нужны решительные действия на всех уровнях управления, в том числе, на самом высоком».

Спустя три года руководитель страны снова вплотную занялся строительной темой.

— Как обстоят дела в строительной сфере — жилье и другие объекты? Что делается для снижения их себестоимости? Меня эта сфера очень волнует. Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами. (Из заявлений во время совещания по актуальным вопросам развития белорусской экономики, 22 августа 2017-го).

Заслушивая доклад правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома в ноябре 2017-го, Лукашенко поручил особое внимание уделить строительной отрасли, подчеркнув, что правительство как отвечало за эту сферу, так и будет отвечать.

— Мы все прекрасно понимаем, какая ситуация в строительстве, вот и занимайтесь этими вопросами. Имейте в виду: если строительство будет провалено, министру и вице-премьеру делать нечего в новом правительстве.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»