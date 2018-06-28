Юлия Мостовая: Мы должны научиться ставить перед собой большие задачи 28.06.2018, 9:58

Фото: pinchukfund.org

Главный редактор «Зеркала недели» обратилась к украинской молодежи.

23 июня главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая выступила на открытии 11-го ежегодного молодежного форума стипендиальных программ "Завтра" и "Всемирные студии" Фонда Виктора Пинчука.

Она призвала молодежь искать свое дело в жизни, мечтать и доверять людям, а еще говорила о Джоне Сноу, Илоне Маске и группе Imagine Dragons.

"ГОРДОН" приводит наиболее яркие фрагменты из выступления Мостовой.

О любимом деле

Не надо писать на своем знамени слово "Надо". Напишите: "Хочу". Но в единственном случае – если вы точно знаете, что выбрали любимое дело... Я считаю, что ни одного дня в своей жизни не работала, потому что занималась любимым делом. Человек, который попал в то, что ему Бог дал искру делать лучше других, будет счастливым, креативным, эффективным и некоррумпированным, потому что у него есть имя и он ценит свое дело и любит его. Просто помните и сверьтесь с этим. Это очень удобно, когда ничего не делаешь в жизни, кроме счастья.

Об изменениях

Вот есть два вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?". И я пришла к выводу, что меня сейчас уже ответ на вопрос "Кто виноват?" не интересует. Потому что не изменились подходы – ни наверху, ни в собесе, ни в поликлинике, ни в "Киевэнерго", нигде. Меня интересует, что делать. Нас должен интересовать ответ на этот вопрос, что делать. Но перед этим: делать с чем? Делать с нами.

Мы можем очень долго говорить о том, что государственный организм болен – многими болезнями, устаревшими и острыми. Мы можем говорить о том, что необходимо реформировать и лечить отдельные органы. Может, ГПУ, может, Минздрав, может, Минобразования, может, полицию, может, Верховную Раду. Но дело в том, что, вспомните, мы воспроизводим то же качество на каждых последующих выборах.

Почему? Потому что больна, поражена клетка. Мы должны измениться, чтобы изменилась наша страна, чтобы изменились отдельные органы и организм государственной власти в целом. Почему мы поражены? Это не сегодня произошло и не при Совке только. Это века существования древней нации без постоянной государственности. Вот что с нами на самом деле сделал этот опыт. Прежде всего, что с нами произошло? Мы, под чужой властью находясь, перестали доверять друг другу. Мы научились виртуозно выживать самостоятельно или обеспечивать свою семью любой ценой. Но мы не научились жить общинами и тем более страной.

Об амбициозных задачах

Вы знаете, сколько партий зарегистрировано в Украине? 354 партии. Это без тех почти 80 почивших в бозе, которые уже закрылись. Мы можем сказать: это последствия партийного разгосударствления после Советского Союза. А вы знаете, сколько в Украине зарегистрировано по состоянию на месяц назад ветеранских, АТОшных организаций? Есть идеи? 1021. Для чего – это уже другой вопрос. Но вы это можете сами понять. И вот это все раздергивание на маленькие задачи на самом деле очень сузило рамку задач, которые мы перед собой ставим. И это не дает нашей стране никуда двигаться. Нет прорывных планов. Я не поняла: если исчезла метрополия, то нам никто не скажет построить новый "Южмаш"? Мы сами себе можем ставить амбициозные, серьезные, кластерные, с прицелом на нахождение своей ниши в мировом разделении труда задачи? Это должны делать мы, никто другой. Не МВФ, не Москва, не Вашингтон. Мы должны научиться ставить себе амбициозные, настоящие задачи.

Но с этим очень трудно. Знаете почему? Это третий результат нашего колониального состояния. Произошла страшная вещь. Мы в течение этих веков, выживая, изменили смысл слова "умный" на "хитрый". Хитрые не развивают страну. На самом деле хитрость – это страшно, особенно во власти, потому что хитрость паразитирует на искренности, на наивности, то есть на лоховстве. Мы никогда не наберемся того цинизма, чтобы противостоять хитрым, но мы можем набраться сил и привести к власти умных, которые имеют планы, которые имеют видение мира, которые помнят, что такое порядочность, и которые являются драйверами жизни, а не виртуозами выживания.

О выборах

А вы знаете, сколько из вас ходит на выборы? Это тайные цифры опытных политтехнологов. Оказывается, в возрастном промежутке избирателей между 18–29 годами на выборы ходит четверть популяции. А людей в возрасте 60+ ходит на выборы 80%+. Вы конкурентоспособны? Докажите, если это действительно так.

О необходимости объединяться

Я устала жить в стране, которая искусственно разрезана, расчерчена на огородики – политические, экономические, ценностные, возрастные и так далее, и так далее. Мы очень разные, но дело в том, что эта разность заставляет нас через тот же колониальный опыт выстраивать барьеры, а нам нужна синергия этих красок. Не важны ли нам корни? Важны, очень. Откуда мы, кто мы и так дальше, но нельзя сосредотачиваться только на корнях. Мы должны расти вверх, мы должны тянуться к солнцу, к небу, к ощущению жизни своей, своих детей и не только предков. Я считаю, что единственное, что эффективно разрушает барьеры, это созидание. Мы должны научиться доверять друг другу. Мы должны научиться объединяться. Мы должны научиться ставить перед собой большие задачи. И мы должны доходить до победы. Это 100%. У нас нет замкнутого цикла производства. Мы что, все киоскеры?

Я хочу вам просто показать несколько очень маленьких символических примеров. Если масштабно посмотреть на свою страну, то пофиг на самом деле, кто поднимет авиастроение, которое рухнуло и валяется. Это будет объединение сумчан и волынян или харьковчан и львовян. Чтобы оно взлетело и держалось надежно в воздухе, а не валялось разобранными запчастями на земле, а мы тратили миллиарды на закупки бэушных, использованных французских вертолетов, когда своя авиация загнулась уже. Здесь не имеет значения – Запад или Восток. Это большая задача. Не имеют никакого значения религиозные установки человека – это католик, это КП (верующий Украинской православной церкви Киевского патриархата. – "ГОРДОН"), это МП (верующий Украинской православной церкви Московского патриархата. –"ГОРДОН"), это грекокатолик, – если люди креативно занимаются энергосбережением, выстраивают системы и приводят в гармонию силы природы и емкость залежей наших карманов. Они не могут объединяться? А вы думаете вы, молодые, не можете объединиться со взрослыми?

Об украинском титане в российских "Градах"

Украина пятый год поставляет в Россию весь объем титанового сырья для использования в боеголовках "Градов", в литье самолетов, истребителей, подводных лодок, корпусов для Boeing и Airbus, которые отливаются из нашего титана на Урале, на заводе, построенном нашими учеными и специалистами. При том, что у нас есть ископаемые, карьеры, ГОКи (горно-обогатительные комбинаты. – "ГОРДОН"), заводы, которые переплавляют все это, и ученые. У нас нет замкнутого цикла производства. Мы что, все киоскеры? Если мы не изменим этот подход, то, поверьте, через пять лет женщины будут сидеть только в МАФах, а мужчины, вооруженные и одичавшие, будут каждый день сражаться за контроль и крышевание этого МАФа, потому что больше ничего в стране не останется, если вы не осознаете, а мы вместе с вами не осознаем, что на самом деле должны менять свой масштаб задач и масштаб себя, и масштаб своей страны соответственно. Тогда можно действительно на что-то рассчитывать.

О технологиях

Технологии – это очень круто, но относиться к ним надо спокойно и очень практично, без фанатизма. Перед Первой мировой войной очень многие эксперты были убеждены, что она никогда не начнется, так как только сумасшедший может начать мировую войну, потому что было изобретено оружие массового поражения, которое должно было сдержать все безрассудство политиков, – это пулемет. А не сдержало. Когда было изобретено телевидение, все считали: все, это будет просвещение, злу конец и только добро, которое будет излучаться с экрана в каждой семье в мире. Не совсем так получилось.

Сейчас у нас блокчейнизация. Это суперклассно, но я просто хочу сказать: если всем бабушкам – не только бабушкам, но и определенным студентам также – поставить терминалы для голосования, а где гарантия, что они перед тем у "Сільпо" или на Майдане Незалежности возле партийной палатки не возьмут 1000 гривен за голос и не проголосуют кнопочкой дома за того, кто им за это заплатил? Уровень необходимо свой поднимать и чрезвычайно важно в этих техногенных временах, которые будут только развиваться и приумножаться, оставаться человеком. Это не так просто. Внутри нас – кто читал Sapiens (книгу "Sapiens: Краткая история человечества" профессора Юваля Ноа Харари. – "ГОРДОН"), тот помнит: внутри нас сидит зверь, наша животная природа. Сверху на нас давит то, что называется биг датой, которая контролирует, которая все знает, которая все предлагает, гаджеты, которые имитируют наше неодиночество. Эти вещи сплющивают нас, и тоненький слой остается – человек. Между техникой и зверем тонкий слой – человек. Оставайтесь людьми. Это в наше время очень непросто.

О родителях и детях

Я хочу вам сказать, что сейчас вы, конечно, полны такой конструктивной, эгоистической, творческой энергии, потому что вы приобретаете знания, потому что вы прокладывает свой путь в жизни. Но придет время, и вам придется этой энергией делиться. Прежде всего вам придется ею делиться со своими детьми. Конечно, их будет воспитывать полоса света из вашего кабинета, но просто даже если в то время у ваших детей уже в голове будут маленькие чипы, которые соединяют их с искусственным интеллектом, найдите время и каждый вечер придите, сядьте на кровать, на краешек, и спросите о друзьях, о проделках, об оппонентах и врагах, о маленькой, но такой важной первой любви. Дружите со своими детьми. Но я вам больше скажу: дружите со своими родителями, потому что нет большей муки, чем когда хочется сказать "Извини" или теплые слова, а уже некому. Они не такие отсталые, как кажется.

Мне в этом месяце, ну в следующем, будет 50, моему мужу – Анатолию Гриценко – будет 60, но мы не только делимся своим опытом. Мы подсовываем своим детям книги читать. Какие книги? Это Давидовиц (Сет Стивенс-Давидовиц, автор книги "Все лгут". – "ГОРДОН"), это "Интернат" [украинского писателя Сергея] Жадана, это "Конец власти" Мойзеса Наима, это тот самый Sapiens Харари. Но это же дорога с обратным движением. Они нас научили, почему, например, щенячий взгляд не только у [героя сериала "Сверхъестественное"] Сэма Винчестера, но и у [героя сериала "Игра престолов"] Джона Сноу. Вот мы это знаем. Мы отличаем, например, Arctic Monkeys от Imagine Dragons. Мы знаем, что лизунов можно делать из Perwoll, а можно из тетрабората натрия. А самое большое счастье – это ехать всей семьей в машине и как дуракам вопить "Саме тому, що зустрічаємо зорю" "Бумбокса". И все, и большего счастья не надо. И это родители и дети, это граждане и страна. И это разные времена. И старая дата, и новая дата, но главное – чтобы у нас был масштаб. Не скукоживайтесь, не выживайте. Живите, будьте умными и не будьте хитрыми. Дружите, любите, мечтайте, доверяйте людям, создавайте сети.

Об искренности

Меня когда-то спросили: "Чем можно приручить талант?" Такой странный вопрос. Но я выпалила сразу: "Доверием". Искренность творит чудеса. В каждом человеке есть хорошее и плохое. Времена, когда люди выживают, поднимают на поверхность худшие качества. А когда им доверяют, когда с ними искренни, когда создаются условия для реализации, для созидания, те же люди разворачиваются своими лучшими сторонами. Искренность здесь просто ключ. Порядочность и искренность.

Фото: pinchukfund.org

Советы молодому поколению

Во-первых, не разочаровываться. Не считать, что вы все знаете и они там все одинаковые. Мы веками говорили: "Нас туда не пустят, там без нас разберутся". А сейчас говорят: "Да они там все одинаковые". Так разберитесь, чтобы пустили. Своим голосом, своим поступком, своей активной позицией во время предвыборной кампании. Не имеет значения, на чьей стороне вы будете. Не имеет значения, ну для меня. Я просто хочу, чтобы вы не оставались равнодушными, чтобы вы не допускали даже на грамм мнение о том, что от вас ничего не зависит. Этим только там и пользуются. От вас зависит, от вашего голоса зависит, от вашего действия зависит, от вашей гражданской позиции, которую вы занимаете во время голосования на участках.

Что дальше?

В прошлый раз мы говорили, что надо замахнуться на космос. Прошел год. Я предлагаю слоган "Встань с дивана". Потому что, что дальше, знает только [основатель SpaceX Илон] Маск, потому что он встал. А нам уже свое делать и, соответственно, просто двигаться в том направлении. Главное – двигаться.

Об Анатолии Гриценко

С Анатолием Степановичем мы состоялись отдельно друг от друга до того, как познакомились. Я уже говорила, у меня были интервью с мировыми лидерами, почти со всеми, кто вспоминается за то время, а мы еще не были с ним знакомы. И он прошел огромный жизненный путь – и исследовательский, и военный, и в учебе, и в преподавании – до того, как мы познакомились. Затем мы дружили очень много и только потом пришла любовь двух зрелых личностей, которые состоялись.

И я сейчас невероятно страдаю от того, что перестаю существовать. Всегда была Мостовая и был Гриценко. А сейчас, что бы я ни написала, мне скажут: "Это жена Гриценко". Он лучший в мире, но я еще не знаю, что делать с собой, когда меня нет. Мне еще предстоит с этим разобраться. Только дураки говорят, что Мостовая толкает Гриценко в президенты, потому что хочет быть первой леди. Я и так не последняя. Он просто не спрашивает. Он просто торит свой путь и идет, а меня заворачивает турбулентностью в шлейф. И это наименьшая жертва, которую я могу сделать для него и для своей страны.

О лени

Если вам лень делать что-то в своей профессии – меняйте ее. Это не ваше дело. Найдите ту, где вы даже не будете задумываться, что вам надо отрываться и идти к космосу. Найдите такую профессию. Если вас беспокоит лень в быту, влюбитесь – и вы свернете горы ради того, кто будет рядом с вами. Вы и посуду помоете, и в магазин сходите, и вместе винца, пива выпьете. И будет несложно. Я убеждена, каждому человеку Бог дает возможность делать что-то лучше, чем другие. Просто в результате родительского давления, экономического состояния, географии проживания, традиций, лени искать или еще чего-то мы не находим своего назначения, а оно есть у каждого. Вы еще так молоды, не надо бояться ничего... На самом деле, чтобы вы летели, вы должны заниматься любимым делом. Ищите его. Сейчас все открытия делаются на стыке наук. Самых неожидаемых даже. Вы просто помните, что в вас есть творческое начало, просто от рождения. Вопрос в том, где вы его реализуете.