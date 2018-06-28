Белорусским студентам станет проще искать работу в Польше 28.06.2018, 10:07

Участие в программе бесплатное.

В Польше запущен проект EdWork, который помогает студентам из Беларуси, Украины, России и Молдовы искать легальную работу в этой стране.

С помощью проекта можно найти как временную, так и постоянную работу для иностранных студентов, которые учатся в Польше, и для студентов иностранных вузов, сообщает «Виртуальная Польша».

Среди партнеров проекта крупные фирмы из сферы услуг, пищевой промышленности и логистики. Они уже заявили о готовности трудоустроить на период летних каникул 850 иностранных студентов.

Участие в программе бесплатное. Все вопросы по легализации пребывания в Польше, устройстве на работу, обеспечению жильем решают организаторы проекта.

«На начальном этапе проект длится от одного до трех месяцев. Далее мы предполагаем возможность найти молодежи из Восточной Европы работу в Польше, совместимую с обучением в польских вузах», — сказал Кирилл Салата, уполномоченный по интернационализации высшего образования Парламента студентов Польши, под патронатом которого находится проект EdWork.

Стратегическим партнером является Группа EWL — одна из крупнейших польских компаний, которая занимается трудоустройством иностранцев в Польше.