Леонид Кулаков в гипсе вернулся защищать Куропаты 11 28.06.2018, 10:15

Фото: Анна Шапутько

Активист «Европейской Беларуси» в течение июня регулярно участвует в пикетах в Куропатах.

Активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову наложили гипс в больнице, но потом он вновь присоединился к протестующим, передает «Белсат».

Во время дежурства защитников Куропат у ресторана «Поедем, поедим» 27 июня на активиста наехало авто с двумя молодыми посетительница комплекса. Девушка за рулем умышленно наехала на Леонида Кулакова. Присутствующие также отмечали, что девушки реагировали на ситуацию со смехом. Леонида Кулакова забрали в больницу на «скорой». У него перелом левой руки.

Активист «Европейской Беларуси» в течение июня регулярно участвует в пикетах в Куропатах. С начала протестов на активиста составили 12 протоколов административных правонарушений, большинство из них - за «нарушение ПД». 25 июня ГАИ вынесло первое административное постановление: 2 нарушения ПДД, которые имели место 19 июня, привлечь Кулакова к ответственности и наказать штрафом в размере 2 базовых величин.

От начала пикетов на 34 активистов составили около 110 административных протоколов.

Защита Куропат длится с начала июня. Уже почти месяц активисты стоят у ворот ресторана «на костях» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.