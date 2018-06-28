Сейм Литвы выступает за включение в «список Магнитского» лиц по делу Сенцова 28.06.2018, 10:26

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Также парламент Литвы призвал ЕC ужесточить санкции в отношении РФ.

Сейм Литвы на внеочередном заседании 27 июня поддержал резолюцию о включении в национальный "список Магнитского" лиц, связанных с делом украинского политзаключенного Олега Сенцова, пишет ТАСС.

Резолюцию внесла группа депутатов от партии "Союз Отечества – Христианские демократы". Ее поддержали 82 депутата, один воздержался и один проголосовал "против".

В документе призывают главу МИД Литвы и министра внутренних дел страны провести консультации с украинской стороной для установления людей, которые отдали приказ, исполняли его или иным образом участвовали в заключении Сенцова, чтобы обсудить возможность включить их в санкционный список.

Также парламент Литвы призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении РФ, если Россия и дальше не будет придерживаться международных обязательств, а депутатов Европарламента – поставить вопрос об освобождении Сенцова и 70 политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.