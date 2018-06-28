Cергей Кузин: Вы думаете, я из Беларуси по своей воле уехал? 1 28.06.2018, 10:29

1,569

Cергей Кузин

Бывший глава «Альфа-радио» вспомнил про «Плошчу» и рассказал про эмиграцию.

Украинский портал Обозреватель провел интервью с бывшим главой минского «Альфа-радио», который теперь живет в Украине, где ведет программы по радио и ТВ, занимается продюсированием и творчеством – Сергеем Кузиным. Приводим выдержки из интервью.

– В 2016 году у нас умер один из однокашников, и тогда я единственный раз после выпуска поехал в Минск, где собрались многие из моих однокашников, в том числе и те, которые продолжили строить успешную военную карьеру на территории современной России.

У нас в группе выпускалось 24-25 человек, но из них нет уже семерых. По разным причинам, включая войны. Нас собралось там человек 15. Те, кто сейчас находится на территории Беларуси, в общем, поддерживают мою позицию. Может быть, их позиция не так активна, как наша, но она, как минимум, не подразумевает Беларусь в качестве части этой двухглавой курицы.

А те, которые оказались в России, классически выкатывая глаза, со слюной, брызгающей во все стороны, орали: «Неважно, что люди погибают, главное — братство, главное, что мы все один народ». Дракой не закончилось, но я их просто вычеркнул и все.

Потом Кузин рассказал, как закончится война в Украине и почему этого может не произойти.

– На мой взгляд, одно из условий окончания войны — это когда россияне поймут, что Украина — это другое, чужое государство. И что каждый должен идти тем путем, который ему больше нравится. Вот когда они поймут, что украинцы для них — это примерно, как поляки или чехи, тогда у них исчезнет желание держать нас рядом с собой или рассказывать, как нам жить.

Но мне кажется, что российская информационная машина этого не допустит. В условиях отсутствия газификации чуть ли не половины территории, нормальных продуктов, повального жлобства, нужно компенсировать это воем про империю, про то, что мы какие-то особенные. У них этот ура-патриотизм уже достиг северокорейских высот.

Сергей Кузин – известный любитель спорта. Но на чемпионат мира по футболу в Россию ехать отказывается.

– Я этого искренне не понимаю, потому что ехать сейчас туда - это значит платить им дань, которая потом превратится в патрончики, а их потом привезут на красивых белых грузовиках. Для меня эта ситуация неприемлема, как и неприемлемо все, что связано с Россией на этом чемпионате.

С другой стороны, я приверженец очень простой вещи. На последних выборах 10 или 12 процентов не голосовали за этого лысого. Это миллионы людей. Пока есть хотя бы один, то с ними стоит разговаривать. Потому что я надеюсь, что рано или поздно их станет больше. Не может же этот вечно там сидеть.

Шоумен не забыл и о демонстрациях в декабре 2010 года в Минске и своем отъезде из страны.

– Я написал песню «Заложники зимы» по событиям в Минске, когда оппозиция выступала против Лукашенко. Она родилась по итогам президентских выборов в Беларуси 2010 года, когда там запинывали в буквальном смысле слова эту несчастную оппозицию.

Кандидата в президенты просто забили ногами эти казаки, и тогда родилась песня: «Древний город опустел, разворована казна и т. д». Вы думаете, я из Беларуси по своей воле уехал?