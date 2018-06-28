Белорусы увидят самое длинное в ХХI веке лунное затмение 1 28.06.2018, 10:37

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иллюстрационное фото charter97.org

Затмение продлится 3 часа и 55 минут.

Частичное лунное затмение, которое происходит до и после полной фазы затмения Луны, в ночь на 28 июля продлится 3 часа и 55 минут.

В восточном полушарии Земли в ночь на 28 июля можно будет наблюдать лунное затмение, которое станет самым длинным в ХХI веке, пишет thinktanks.by.

Фаза полного затмения продлится 1 час 43 минуты, при этом частичное затмение, которое происходит до и после полной фазы затмения, продлится 3 часа и 55 минут.

Затмение будет длится так долго, потому что Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли, известной как Умбра, которая также даст Луне "кровавый" красноватый блеск.

Полнолуние июля состоится одновременно с его апогеем Луны, то есть, когда она находится в высшей точке лунной орбиты. Поэтому это будет "самая маленькая" полная Луна (поскольку будет находиться в максимально отдаленной точке по отношению к Земле) и самое длинное лунное затмение, потому что из-за "маленького" размера Луна будет дольше проходить через тень Земли.

А 31 июля числа на максимальное расстояние к Земле подойдет Марс.

В процессе затмения Луна, которая войдет в тень Земли, приобретет мистический багрово-красный оттенок - «кровавый», как его еще называют. Зрелище обещает быть потрясающим: два «кровавых» объекта на небе — огромная полная Луна и сверкающий почти столь же ярко «рубин» Марса под ней. Главное, чтобы пасмурно вдруг не стало.

По данным астрономов, затмение Луны начнется в 21.24 по белорусскому времени. В 22.30 Луна полностью зайдет в тень земли и станет красной. Пик затмения произойдет в 23.22, а в 00.13 затмение завершится.