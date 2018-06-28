Андрей Паук: Власть боится показать свою недееспособность 28.06.2018, 10:53

Андрей Паук

Известного блогера не пустили на заседание «совета депутатов».

Члена БАЖ (Белорусской ассоциации журналистов), известного блогера из поселка Октябрьский Андрея Паука не пустили на заседание районного «совета депутатов», которое проводится раз в три месяца, сообщает гомельская «Весна». Три милиционера на входе помешали журналисту - фрилансеру пройти в здание райисполкома, поговорить с председателем местного «совета депутатов» Олегом Таргонским.

«Я, конечно, очень возмущен, что «представители народа» - «депутаты» не пожелали пустить на свое заседание журналиста, - комментирует Андрей Паук. - Более того, когда я пришел в райисполком меня уже ждали милиционеры, которые не пустили даже в здание. Думаю, что так называемые «депутаты» просто реально безынициативное болото. Эти люди, по-видимому, только сидят, слушают, не возмущаются и ничего не предлагают. Власть боится показать свою недееспособность».

В июне текущего года это уже вторая попытка блогера узнать о деятельности местной власти. 11 июня Андрею Пауку также не разрешили присутствовать на еженедельной планерке руководителей отделов Октябрьского райисполкома.

В связи с двумя отказами Андрей Паук направил жалобу в облисполком на действия местных чиновников.

Напомним, Андрей Паук - блогер, основатель группы "Рудобельская показуха", которая имеет около 5 тыс. подписчиков. На ее страницах освещаются острые социально - экономические проблемы района.