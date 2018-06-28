Андрей Паук: Власть боится показать свою недееспособность
- 28.06.2018, 10:53
Известного блогера не пустили на заседание «совета депутатов».
Члена БАЖ (Белорусской ассоциации журналистов), известного блогера из поселка Октябрьский Андрея Паука не пустили на заседание районного «совета депутатов», которое проводится раз в три месяца, сообщает гомельская «Весна». Три милиционера на входе помешали журналисту - фрилансеру пройти в здание райисполкома, поговорить с председателем местного «совета депутатов» Олегом Таргонским.
«Я, конечно, очень возмущен, что «представители народа» - «депутаты» не пожелали пустить на свое заседание журналиста, - комментирует Андрей Паук. - Более того, когда я пришел в райисполком меня уже ждали милиционеры, которые не пустили даже в здание. Думаю, что так называемые «депутаты» просто реально безынициативное болото. Эти люди, по-видимому, только сидят, слушают, не возмущаются и ничего не предлагают. Власть боится показать свою недееспособность».
В июне текущего года это уже вторая попытка блогера узнать о деятельности местной власти. 11 июня Андрею Пауку также не разрешили присутствовать на еженедельной планерке руководителей отделов Октябрьского райисполкома.
В связи с двумя отказами Андрей Паук направил жалобу в облисполком на действия местных чиновников.
Напомним, Андрей Паук - блогер, основатель группы "Рудобельская показуха", которая имеет около 5 тыс. подписчиков. На ее страницах освещаются острые социально - экономические проблемы района.