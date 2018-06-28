Тот, кто омрачает праздник Путина 1 Диана Фрэнсис

28.06.2018, 10:49

Россия - изгой и пора ей хорошенько всыпать.

Чемпионат мира по футболу в России – это Потёмкинская феерия или фантастической красоты фасад, цель которого – показать страну развивающейся и цивилизованной. Хотя на самом деле это совсем не так.

Например, во время последнего международного спортивного мероприятия российских спортсменов поймали на невероятном количестве допинга. Вдобавок ко всему, Путин использовал спортивные торжества, чтобы прикрыть вторжение в соседние национальные государства: в Грузию – в 2008 году, в Украину – в 2014 году.

Да, с начала чемпионата мира – 14 июня – российские танки не вторглись ни в одну страну. Но футбол омрачила более чем месячная голодовка Олега Сенцова: украинского режиссера, несправедливо отправленного в сибирский лагерь. 41-летний Сенцов сам объявил голодовку и придерживается ее уже более сорока дней для того, чтобы показать миру: судить о России следует не по спортивным вечеринкам, а на основании информации о пытках и несправедливом тюремном заключении его и еще 64 украинских

Подобные нарушения прав человека и тот факт, что к Сенцову никого не пускают, чтобы проверить состояние его здоровья, вызвали осуждение мировой общественности. И теперь эта информация о России – на первых полосах газет.

Сенцов, уроженец Крыма, работал над своим фильмом, когда его родной полуостров оккупировала, а затем аннексировала Россия в 2014 году. Он и трое других мужчин были арестованы за «терроризм» настоящими, путинскими террористами, которые пытали их и таким образом заставили признать «вину». Их приговорили в 2015 году.

Режиссеры из России и всего мира поддерживают Сенцова. Несколько смельчаков даже протестовали в самой России, а украинцы собираются на акции протеста под российскими посольствами во всем мире.

Правительства также не остались в стороне. Европейский союз называет ситуацию «нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости». На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, требующую немедленного освобождения Сенцова и других заключенных, а президент Франции Эммануэль Макрон поднял этот вопрос лично в разговоре с Путиным. Госдепартамент США также выступал от своего имени, но Трамп использовал этот вопрос, чтобы напомнить миру: аннексия Крыма произошла во временя президентства Барака Обамы, а не его.

Как обычно, Путину все равно: он продолжает нарушать международные нормы. Его правительство не разрешает представителям Украины по правам человека попасть к Сенцову и другим заключенным. Аргументация Кремля цинична: они «россияне – не украинцы».

Российская машина пропаганды применяет типичные приемы дезинформации: например, утверждает, что травмы Сенцова в тюрьме не были результатом пыток – это его собственный «садомазохизм». Или другой пример: критика – беспочвенная и нацелена на то, чтобы подорвать проведение чемпионата мира по футболу,

Но все знают, что Москва лжет – как она делала это, утверждая, что не поддерживаемые Россией боевики, а именно Украина сбила пассажирский самолет. Путин и его шайка убедительны не более, чем футболисты, симулирующие травмы, чтобы судья показал желтую карточку или разрешил пенальти.

Как бы ни была самонадеянна Россия, или как бы великолепно ни выглядели новые футбольные стадионы и приготовления, Сенцов напоминает миру: Россия – изгой и пора ей хорошенько всыпать.

Диана Фрэнсис, «Новое время»