Как устроить cебе идеальные выходные 28.06.2018, 10:57

Отдых нужно уметь планировать.

Не у всех выходные – это дни, когда можно действительно отдохнуть и расслабиться. Отдых нужно уметь планировать. Многие на выходные переносят уборку, стирку, глажку и готовку, что в большинстве случаев просто убивает все настроение, пишет segodnya.ua.

Такие выходные не только уменьшают шансы на успехи в работе, но и вредят здоровью.

Планируй уик-энд еще с понедельника

Нет, это не скучное правило людей в возрасте. Это эффективное правило, которое поможет тебе организоваться! Заранее начни планировать, куда ты пойдешь в выходные, с кем встретишься и какие именно домашние дела тебе нужно сделать.

Да, есть место спонтанности, однако оно должно быть дозировано и отчасти, хотя бы немного предвиденное. Даже в запланированных делах есть своя прелесть – ты будешь в приятном предвкушении приятного времяпровождения. То ли это будет выставка современного искусства, то ли грядущий яркий концерт! Таким образом, уборка в доме не будет поставлена во главу угла, а значит, твои выходные не будут ограничиваться только этим.

Не откладывай работу по дому только на выходные

У многих есть привычка откладывать все свои домашние дела на субботу и воскресенье. Естественно, в выходные хочется собраться с компанией и прогуляться по парку, а вечером пойти в кино, но от чего-то тебе явно нужно отказаться, если бытовые проблемы будут давить. Ведь ты еще не сделала уборку в шкафу, не перестирала вещи и не вызвала сантехника починить кран. Бывает, навалится на тебя гора домашних дел, и ты просто будешь вынуждена отказывать себе в полноценном отдыхе.

Выполняй долю обязательств по дому в будний день – так, у тебя появится свободное время в выходные.

Встречи с друзьями необходимы!

Мы не откроем Америку, сказав о том, что времяпровождение с приятными тебе людьми вдохновляет, расслабляет и улучшает настроение. Встречи с друзьями в выходные – это лучший способ встряхнуться перед началом новой рабочей недели. Обменяйтесь новостями, посмотрите вместе кино, поиграйте в любимую настольную игру. Лучший вариант досуга для компании в любое время года и погоду — это командные игры.

Нелюбимые дела – в сторону

Всегда будут какие-то мелочи, которые будут тебя не устраивать или просто не нравится. Вовсе оградить себя от этого не получится, поэтому просто возьми себе за правило посвящать этим делам около часа в один из выходных дней. Гуру тайм-менеджмента называют это "съесть лягушку". Тебе не нравится долго возиться на кухне? Почему бы не упростить себе жизнь с помощниками по дому: мультиварка, грильница, посудомойка. Такое вложение средств оправданно, ведь они экономят твою энергию и нервы.

Не спи долго в выходные

В будние дни тебе хочется, чтобы хоть один день ты полностью провела в кровати, попивая горячий какао и лениво клацая пульт. Однако это ловушка.

Необходим режим, который очень важен для функционирования твоего организма. У тебя есть множество приятных дел, встреч и запланированных мероприятий. Такое времяпровождение намного полезней!

Не перегружай себя делами

Здесь нужно сказать о той самой сложно достижимой золотой середине! Она должна быть у тебя во всем. Ты должна обратить внимание на список своих дел: если он выглядит не менее внушительно, чем у важного бизнесмена, стресс тебе обеспечен. От своего отдыха ты не получишь удовольствия из-за жесткого тайминга. Не пытайся взвалить на себя много: 2-3 крупных дела в день тебе будет хватать.

Обязательно выдели время на спорт

Чем больше ты сидишь на работе с понедельника по пятницу, тем активнее должны проходить твои выходные. Смени деятельность: прогуляйся по парку, сходи на танцы, йогу или просто в спортзал.

Однако, чтобы подготовить свою фигуру к лету, необязательно бежать за абонементом в спортзал. Даже если ты сильно загружена делами, займись спортом прямо дома! Если систематически выполнять упражнения, то со временем ты не только подтянешь свою фигуру, но и самочувствие твое будет намного лучше!

Логическая последовательность передвижений

Чтобы не получилось, что твой выходной – это день одного дела, стоит продумать логическую последовательность твоих дел! К примеру, по семейным традициям, каждую субботу ты проводишь вместе с родителями, сидя большим семейством за столом. Однако это все занимает катастрофически много времени: ты ведь не поедешь с пустыми руками, а значит — долго выбираешь в супермаркете что-нибудь к чаю, затем едешь на другой конец города, 3 часа вы пощебечете, потом едешь обратно. И вуаля – уже стемнело, и день закончился!

Бесспорно, проводить время с родственниками — это прекрасно, но вряд ли тебе удастся набраться новых впечатлений и ярких эмоций. Продумай все таким образом, чтобы, к примеру, по пути к родственникам ты прикупила что-то нужное в дом, встретилась с подругой за чашечкой кофе и отдала джинсы в ателье.

Проси о помощи

Задумайся: быть может, ты всегда находишься в роли человека, который даже не успевает дух перевести, обслуживая и помогая другим! У некоторых людей есть невротическое поведение, которое вызвано тем, что они хотят доказать другим собственную хорошесть. Если у тебя запланировано масштабное дело, то не стесняйся подключать других людей, чтобы тебе было легче.

Не заходи в соцсети

Уйти в офлайн в выходные – потрясающие выходные! Если ты хочешь отдохнуть качественно и с пользой, то тебе просто необходимо избавиться от привычки ежеминутно листать ленту Instagram, Facebook, Twitter и т.д. Ты удивишься, но как только отложишь гаджеты, у тебя тут же появится гораздо больше времени на реальное общение и запланированные дела. Прими во внимание эти советы и уже эти выходные ты проведешь с пользой и отправишься на работу с обновленными силами!