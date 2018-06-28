На российского бизнесмена завели уголовное дело из-за неуплаты агрокомбинату «Дзержинский» 28.06.2018, 12:37

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Ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Руководитель фирмы из России мошенническим путем завладел продукцией ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Возбуждено уголовное дело, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Директор российской компании в декабре 2015 года заключил договор с ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» на поставку мясной продукции собственного производства.

«Для создания видимости платежеспособности возглавляемого предприятия он частично оплатил полученный из Беларуси товар, при этом заранее не намеревался производить окончательный расчет. Подозреваемый распорядился поставленной мясной продукцией по собственному усмотрению, чем причинил ущерб белорусскому субъекту хозяйствования на общую сумму более 130 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор возбудил уголовное дело в отношении руководителя российского предприятия по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси. Наказание за мошенничество в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.