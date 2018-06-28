Почему иностранные инвесторы сторонятся белорусских банков 3 28.06.2018, 11:10

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У белорусского диктатора получается работать только с российским «Сбербанком».

— Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения, — заявил Лукашенко во время встречи председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, пишет «Завтра твоей страны».

В свою очередь банкир отметил, что приехал к белорусскому руководителю не с проблемами, а с предложениями.

Что в Беларуси может представлять интерес для крупнейшего российского банка?

Чигирь: Западники знают последствия, поэтому очень осторожны

Следует отметить, что в последнее время Герман Греф регулярно посещает Беларусь и встречается с Александром Лукашенко.

Бывший премьер-министр Михаил Чигирь считает это закономерным, поскольку Сбербанк располагает большими капиталами в нашей стране.

— Греф может увеличить или уменьшить финансирование, увеличить кредитные ресурсы, поэтому он и дорог, Лукашенко, — подчеркивает экс-руководитель правительства.

По его словам, Сбербанк имеет огромные ресурсы. Если Беларусь получит даже толику средств, в нынешнее сложное время эта поддержка будет очень кстати.

Михаил Чигирь отмечает, что другие иностранные банки в Беларусь не стремятся.

— Вошел сюда Raiffeisen Bank, который работает с Приорбанком, но больше никого на горизонте не видно, — напоминает бывший глава правительства.

Он считает, что зарубежные банки отталкивает от вложения капиталов в Беларусь то, что здесь не соответствующие мировым стандартам условия для инвестиций.

— Можно вложить средства в белорусскую экономику, а потом их потерять. Поэтому западники очень осторожны, — говорит эксперт.

Экс-премьер напоминает, что было много неудачных проектов с Россией, со странами Балтии, с компанией Ford.

— Все знают последствия. У нас же, вложил инвестор деньги не так, не так что-то сделал, потом проверка, конфискация, — отмечает Михаил Чигирь.

Иосуб: Если в Беларуси нет банков на продажу, то зачем сюда идти иностранцам

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб обращает внимание, что российский Сбербанк владеет крупным белорусским банком «БПС-Сбербанк». Через этот банк идет достаточно большое финансирование белорусской экономики.

Кроме Сбербанка, по словам эксперта, в Беларуси присутствуют банки ВТБ, ВЭБ.

Отсутствие новых инвестиций в банковский сектор, по мнению аналитика, связано с тем, что инвесторы не хотят начинать с чистого листа. Им было бы интересно приобрести какой-то банк, причем не мелкий, а с развернутой инфраструктурой, с отделениями.

— Иными словами, приход нового банковского капитал теоретически возможен при приватизации какого-то крупного банка, — считает финансовый аналитик.

Он напоминает, что уже несколько лет идут разговоры о возможной приватизации «Белинвестбанка».

Также эпизодически появлялась информация о планах продажи 20% акций «Беларусбанка».

— Но такие разговоры как появляются, так и затухают. А если в Беларуси нет банков на продажу, то зачем сюда идти иностранным банкам, — говорит Вадим Иосуб.