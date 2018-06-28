Почему иностранные инвесторы сторонятся белорусских банков

Почему иностранные инвесторы сторонятся белорусских банков3
- 28.06.2018, 11:10
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У белорусского диктатора получается работать только с российским «Сбербанком».
— Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения, — заявил Лукашенко во время встречи председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, пишет «Завтра твоей страны».
В свою очередь банкир отметил, что приехал к белорусскому руководителю не с проблемами, а с предложениями.
Что в Беларуси может представлять интерес для крупнейшего российского банка?
Чигирь: Западники знают последствия, поэтому очень осторожны
Следует отметить, что в последнее время Герман Греф регулярно посещает Беларусь и встречается с Александром Лукашенко.
Бывший премьер-министр Михаил Чигирь считает это закономерным, поскольку Сбербанк располагает большими капиталами в нашей стране.
— Греф может увеличить или уменьшить финансирование, увеличить кредитные ресурсы, поэтому он и дорог, Лукашенко, — подчеркивает экс-руководитель правительства.
По его словам, Сбербанк имеет огромные ресурсы. Если Беларусь получит даже толику средств, в нынешнее сложное время эта поддержка будет очень кстати.
Михаил Чигирь отмечает, что другие иностранные банки в Беларусь не стремятся.
— Вошел сюда Raiffeisen Bank, который работает с Приорбанком, но больше никого на горизонте не видно, — напоминает бывший глава правительства.
Он считает, что зарубежные банки отталкивает от вложения капиталов в Беларусь то, что здесь не соответствующие мировым стандартам условия для инвестиций.
— Можно вложить средства в белорусскую экономику, а потом их потерять. Поэтому западники очень осторожны, — говорит эксперт.
Экс-премьер напоминает, что было много неудачных проектов с Россией, со странами Балтии, с компанией Ford.
— Все знают последствия. У нас же, вложил инвестор деньги не так, не так что-то сделал, потом проверка, конфискация, — отмечает Михаил Чигирь.
Иосуб: Если в Беларуси нет банков на продажу, то зачем сюда идти иностранцам
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб обращает внимание, что российский Сбербанк владеет крупным белорусским банком «БПС-Сбербанк». Через этот банк идет достаточно большое финансирование белорусской экономики.
Кроме Сбербанка, по словам эксперта, в Беларуси присутствуют банки ВТБ, ВЭБ.
Отсутствие новых инвестиций в банковский сектор, по мнению аналитика, связано с тем, что инвесторы не хотят начинать с чистого листа. Им было бы интересно приобрести какой-то банк, причем не мелкий, а с развернутой инфраструктурой, с отделениями.
— Иными словами, приход нового банковского капитал теоретически возможен при приватизации какого-то крупного банка, — считает финансовый аналитик.
Он напоминает, что уже несколько лет идут разговоры о возможной приватизации «Белинвестбанка».
Также эпизодически появлялась информация о планах продажи 20% акций «Беларусбанка».
— Но такие разговоры как появляются, так и затухают. А если в Беларуси нет банков на продажу, то зачем сюда идти иностранным банкам, — говорит Вадим Иосуб.